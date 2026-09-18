Siegfried Mureșan a susținut declarații de presă la Palatul Parlamentului, alături de liderii PNL, USR și UDMR.

Update: Tanczos Barna: Principalele declarații:

UDMR salută nominalizarea în funcția de premier. Așa cum am salutat acum 3 luni de zile.

Credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă

Detaliile trebuie discutate în negocieri cu PSD

Update: Dominic Fritz. Principalele declarații:

USR susține nominalizarea pentru că crede că este omul potrivit care să construiască un guvern

Știm că există multă tensiune și din cauza situației economice dificile și din cauza inflației mari, și o tensiune pentru că există un discurs de ură care din păcate subminează bazele fundamentale ale democrației noastre și sperie mulți cetățeni

Ne propunem un guvern serios, cu o viziune clară și pozitivă pentru România, care nu e bazată pe ură, ci pe încredere în capacitatea românilor, în sectorul privat să livreze prosperitate

Siegfried Mureșan e omul potrivit pentru această misiune, pentru orice fel de jocuri tactice și politice, născută din iubirea pentru România și din încrederea că dacă există un guvern unit, chiar dacă este minoritar, țara va merge tot mai bine

Vom lucra cu Siegfried Mureșan la viziunea, unde nu începem de la zero, avem deja munca miniștrilor USR, vom discuta inclusiv cu PSD să vedem în ce condiții va susține acest guvern

Update: Ilie Bolojan. Principalele declarații:

Am aflat ieri, înainte cu 30 de minute prin informația comunicată de dl. Siegfried Mureșan de intenția de a-l nominaliza în această poziție.

Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu 3 luni întârziere, responsabilitatea pe care o avem e valabilă și acum trei luni și astăzi de a forma un guvern în funcție de ponderea pe care o avem

Așa cum a precizat domnul Mureșan, în zilele următoare prin experții noștri din ministere, prin colegii de partid vom furniza toate datele necesare în așa fel încât viziunea pe care o are să se bazeze pe date corecte

Nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care nu pot fi acoperite de realitatea noastră economică

Așa cum am spus, indiferent cine va fi premier, problemele vor fi aceleași. Avem o evaluare care va fi imediat în perioada următoare

Un guvern care propune măsuri corecte, care ține cont de interesele noastre, de situația internațională

Update: Siegfried Mureșan. Principalele declarații:

Mulțumesc președintelui României pentru această desemnare, pe care o accept. Mulțumesc colegilor din PNL și partenerilor din USR și UDMR pentru parteneriatul strâns

Nominalizarea mea a fost făcută acum 84 de zile

România are nevoie de un guvern serios și de încredere cât mai curând, care să continue proiectele de reformă

Ce va urma: Am decis ca împreună cu experții din PNL, USR și UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare Începând de astăzi voi lucra împreună cu colegii la redactarea programului de guvernare

Update 12:47: Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan au ajuns în Parlament. Cei doi nu au făcut declarații. În scurt timp va începe conferința de presă comună.

Update 12:30: Dominic Fritz a ajuns la Palatul Parlamentului. Președintele USR nu a făcut declarații înaintea celor programate pentru ora 13:00.

Știre inițială

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan în urmă cu o zi, va susține declarațiile de presă în prezența liderilor liberali, ai Uniunii Salvați României și în prezența liderilor de la Uniunea Democrată Maghiară din România. Declarațiile vin la o zi după de președintele României l-a desemnat pentru funcția de premier al României, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni. De altfel, în urmă cu scurt timp, Siegfried Mureșan a transmis un mesaj pe contul oficial de Facebook.

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Pe Facebook, premierul desemnat de Nicușor Dan a încărcat, în dreptul mesajului, o imagine în care apare alături de Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanczos Barna. Europarlamentarul liberal a notat că „ne-am apucat de treabă”.

„Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului. Mulțumesc mult Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem”, a notat Siegfried Mureșan pe Facebook.

Decretul va fi semnat mâine și va fi publicat luni în Monitorul Oficial

De asemenea, vineri, Nicușor Dan a anunțat că va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Decretul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial. Din acel moment începe termenul de 10 zile pentru formarea Guvernului și prezentarea listei miniștrilor și a programului de guvernare.

La momentul actual, Nicușor Dan se află în Ucraina, acolo unde participă la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk. Mâine, când va fi prezent la Bistrița, va semna decretul.

Totodată, vă reamintim că, la scurt timp după declarațiile susținute de șeful statului, Siegfried Mureșan a acceptat propunerea de premier. Europarlamentarul a transmis și pe Facebook, la momentul acela, confirmarea (vezi AICI).

Ce declarase Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni

„Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire, pe care îl respect. Deci, domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să mi-e confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în monitorul oficial. Oricine ar fi în poziția asta, date fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultării, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental și va îndeplini angajamentele și, între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii”, a precizat președintele României.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook