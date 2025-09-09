Printre reuniuni cu liderii europeni și summit-uri NATO, care nu i-au lăsat timp să rezolve criza din învățământ sau din coaliție, președintele Nicușor Dan și-a făcut vreme să se vadă cu soții Alessandra Stoicescu, vedeta Observator Antena 1 și Sergiu Constantinescu, deputat PSD de Tulcea. Imaginile analizate de Gândul îi plasează pe Alessandra Stoicescu și soțul său în aceeași vizită la Nicușor Dan.

Fiecare cu problema lui: Alessandra Stoicescu i-a luat un interviu președintelui, la vreme de bilanț, în vreme ce soțul i-a cerut să se demareze modernizarea unui drum județean care trece prin comunele Ceatalchioi sau Pardina. Despre care spune ca ar fi de competența CSAT, după cum singur mărturisește într-o postare pe Facebook.

Iată cronologia evenimentelor:

Nicușor Dan acordă un interviu Sandrei Stoicescu: „Îmi dau nota 7-8. Sunt exigent”

Marți, 2 august, Observator.ro a publicat un interviu cu Nicușor Dan, președintele României.

În imagini, se poate observa că Nicușor Dan este îmbrăcat cu o cămașa bleu, costum bleumarin, pantofi negri și cravata de culoare grena cu model geometric.



Moderatoarea și președintele au o discuție într-o atmosferă relaxată, în grădina din Palatul Cotroceni. Discuția este și ea relaxată, deși moderatoare aduce aminte, într-un moment, că președintele a promis că nu va crește TVA în mandatul său, lucru care s-a întâmplat la mai puțin de trei luni de mandat.

„Alessandra Stoicescu: Cum au fost aceste 100 de zile?

Nicuşor Dan: Intense. Au fost trei lucruri importante. Am avut o provocare cu formarea unui guvern stabil. După care am avut o provocare cu deficitul, iar din fericire lucrurile sunt sub control. Şi apoi o prezenţă externă, care a fost în opinia mea consistentă, cu multe reuniuni, care era necesară. Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România.

Alessandra Stoicescu: Ce notă v-aţi da?

Nicuşor Dan: 7-8 aşa, sunt o persoană exigentă.”

Nicușor Dan, îmbrăcat la fel la întâlnirea cu soțul Sandrei Stoicescu

La o săptămână după publicarea interviului soției sale, adică marți, 9 septembrie, Sergiu Constantinescu, deputat PSD de Tulcea, publică o fotografie de la o întâlnire cu Nicușor Dan, în care ar fi discutat despre modernizarea unui drum județean care trece prin Ceatalchioi, Pardina și Chilia Veche.



Surpriza este că președintele Nicușor Dan apare îmbrăcat la fel ca în interviul soției de la Observator Antena 1: cămașa bleu, costum bleumarin, pantofi negri și cravata de culoare grena cu model geometric.

„Am avut onoarea să discut cu domnul Președinte Nicușor Dan despre o problemă presantă a județului Tulcea și despre solicitarea pe care am adresat-o încă din februarie Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind drumul DJ222N spre Chilia Veche”, a scris Sergiu Constantinescu.

Analiza vestimentației lui Nicușor Dan sugerează că cei doi soți s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan în aceeași zi la Cotroceni. Acest lucru ridică o serie de întrebări:

L-a introdus Alessandra Stoicescu pe soțul său în vizită la Nicușor Dan, cu ocazia interviului?

A fost o întâlnire privată sau oficială?

A fost un moment negociat cu staff ul lui Nicusor sau pur si simplu cei doi soti i-au facut o “surpriza presedintelui”?

Cei doi sunt căsătoriți din 2013.

Potrivit regulamentului oficial, accesul in Palatul Cotroceni, cu atat mai mult la o întâlnire cu președintele se face pe bază de invitație, care poate veni de la președinte, de la Administrația Prezidențială sau de la Cancelaria președintelui. Informațiile sunt transmise ulterior reprezentanților SPP pentru a putea derula protocolul de securitate și acces.

Gândul a trimis o solicitare la Administrația Prezidențială în care a cerut lămuriri legate de vizita lui Sergiu Constantinescu și Alessandrei Stoicescu la Palatul Cotroceni, însă, până în momentul transmiterii știri, instituția nu a răspuns.

