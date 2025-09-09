Prima pagină » Știri politice » Soțul vedetei Antena 1 Alessandra Stoicescu, întâlnire cu Nicușor Dan, la Cotroceni. A intrat soțul deputat în Palat, în timpul interviului soției?

Soțul vedetei Antena 1 Alessandra Stoicescu, întâlnire cu Nicușor Dan, la Cotroceni. A intrat soțul deputat în Palat, în timpul interviului soției?

09 sept. 2025, 17:18, Știri politice
Soțul vedetei Antena 1 Alessandra Stoicescu, întâlnire cu Nicușor Dan, la Cotroceni. A intrat soțul deputat în Palat, în timpul interviului soției?

Printre reuniuni cu liderii europeni și summit-uri NATO, care nu i-au lăsat timp să rezolve criza din învățământ sau din coaliție, președintele Nicușor Dan și-a făcut vreme să se vadă cu soții Alessandra Stoicescu, vedeta Observator Antena 1 și Sergiu Constantinescu, deputat PSD de Tulcea. Imaginile analizate de Gândul îi plasează pe Alessandra Stoicescu și soțul său în aceeași vizită la Nicușor Dan.

Fiecare cu problema lui: Alessandra Stoicescu i-a luat un interviu președintelui, la vreme de bilanț, în vreme ce soțul i-a cerut să se demareze modernizarea unui drum județean care trece prin comunele Ceatalchioi sau Pardina. Despre care spune ca ar fi de competența CSAT, după cum singur mărturisește într-o postare pe Facebook.
Iată cronologia evenimentelor:

Nicușor Dan acordă un interviu Sandrei Stoicescu: „Îmi dau nota 7-8. Sunt exigent”

Marți, 2 august, Observator.ro a publicat un interviu cu Nicușor Dan, președintele României.
În imagini, se poate observa că Nicușor Dan este îmbrăcat cu o cămașa bleu, costum bleumarin, pantofi negri și cravata de culoare grena cu model geometric.


Moderatoarea și președintele au o discuție într-o atmosferă relaxată, în grădina din Palatul Cotroceni. Discuția este și ea relaxată, deși moderatoare aduce aminte, într-un moment, că președintele a promis că nu va crește TVA în mandatul său, lucru care s-a întâmplat la mai puțin de trei luni de mandat.

„Alessandra Stoicescu: Cum au fost aceste 100 de zile?
Nicuşor Dan: Intense. Au fost trei lucruri importante. Am avut o provocare cu formarea unui guvern stabil. După care am avut o provocare cu deficitul, iar din fericire lucrurile sunt sub control. Şi apoi o prezenţă externă, care a fost în opinia mea consistentă, cu multe reuniuni, care era necesară. Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România.
Alessandra Stoicescu: Ce notă v-aţi da?
Nicuşor Dan: 7-8 aşa, sunt o persoană exigentă.”

Nicușor Dan, îmbrăcat la fel la întâlnirea cu soțul Sandrei Stoicescu

La o săptămână după publicarea interviului soției sale, adică marți, 9 septembrie, Sergiu Constantinescu, deputat PSD de Tulcea, publică o fotografie de la o întâlnire cu Nicușor Dan, în care ar fi discutat despre modernizarea unui drum județean care trece prin Ceatalchioi, Pardina și Chilia Veche.


Surpriza este că președintele Nicușor Dan apare îmbrăcat la fel ca în interviul soției de la Observator Antena 1: cămașa bleu, costum bleumarin, pantofi negri și cravata de culoare grena cu model geometric.

„Am avut onoarea să discut cu domnul Președinte Nicușor Dan despre o problemă presantă a județului Tulcea și despre solicitarea pe care am adresat-o încă din februarie Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind drumul DJ222N spre Chilia Veche”, a scris Sergiu Constantinescu.

Analiza vestimentației lui Nicușor Dan sugerează că cei doi soți s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan în aceeași zi la Cotroceni. Acest lucru ridică o serie de întrebări:
L-a introdus Alessandra Stoicescu pe soțul său în vizită la Nicușor Dan, cu ocazia interviului?

A fost o întâlnire privată sau oficială?
A fost un moment negociat cu staff ul lui Nicusor sau pur si simplu cei doi soti i-au facut o “surpriza presedintelui”?

Cei doi sunt căsătoriți din 2013. 

Potrivit regulamentului oficial, accesul in Palatul Cotroceni, cu atat mai mult la o întâlnire cu președintele se face pe bază de invitație, care poate veni de la președinte, de la Administrația Prezidențială sau de la Cancelaria președintelui. Informațiile sunt transmise ulterior reprezentanților SPP pentru a putea derula protocolul de securitate și acces.
Gândul a trimis o solicitare la Administrația Prezidențială în care a cerut lămuriri legate de vizita lui Sergiu Constantinescu și Alessandrei Stoicescu la Palatul Cotroceni, însă, până în momentul transmiterii știri, instituția nu a răspuns.

Recomandările autorului:

Citește și

GUVERN România va primi 17 miliarde de euro prin programul SAFE. Banii pot fi folosiți și pentru A7 și A8
18:56
România va primi 17 miliarde de euro prin programul SAFE. Banii pot fi folosiți și pentru A7 și A8
EXTERNE Premierul DEMIS al Frantei și-a înmânat demisia lui Emmanuel Macron. Cine sunt potențialii SUCCESORI
18:54
Premierul DEMIS al Frantei și-a înmânat demisia lui Emmanuel Macron. Cine sunt potențialii SUCCESORI
POLITICĂ Alexandru Bălan ar fi racolat studenți basarabeni, aflați în România. Ministrul Apărării: „Foştii lui informatori”
17:31
Alexandru Bălan ar fi racolat studenți basarabeni, aflați în România. Ministrul Apărării: „Foştii lui informatori”
POLITICĂ Daniel Zamfir pune tunurile pe Boloș: „Spovedania publică a «părintelului» Boloș e absolut ridicolă” / „Avem imaginea completă a unui om mic de tot”
16:41
Daniel Zamfir pune tunurile pe Boloș: „Spovedania publică a «părintelului» Boloș e absolut ridicolă” / „Avem imaginea completă a unui om mic de tot”
BREAKING NEWS Mai multe EXPLOZII la Doha, in Qatar. Israelul anunță că a efectuat un atac aerian asupra conducerii Hamas
16:31
Mai multe EXPLOZII la Doha, in Qatar. Israelul anunță că a efectuat un atac aerian asupra conducerii Hamas
VIDEO Marian Neacșu: „Rectificarea, în mod cert, va fi una negativă”. Când spune vicepremierul că ar urma să aibă loc rectificarea bugetară
16:21
Marian Neacșu: „Rectificarea, în mod cert, va fi una negativă”. Când spune vicepremierul că ar urma să aibă loc rectificarea bugetară
Mediafax
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Click
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine are prioritate în „rotundă”
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Prima țară vizitată de concurenții Asia Express. Are o istorie impresionantă
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
RadioImpuls
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de muzică populară este de-a dreptul hipnotizantă. Vezi IMAGINILE care au înnebunit fanii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Primele câmpuri magnetice ale Universului ar fi fost „comparabile” cu creierul uman