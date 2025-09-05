Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Nicușor Dan a stat degeaba 100 de zile la Cotroceni. Nu s-a lipit nimic de el

Nicușor Dan a stat degeaba 100 de zile la Cotroceni. Nu s-a lipit nimic de el

05 sept. 2025, 10:53, Pastila lui Cristoiu
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat apariția lui Nicușor Dan la cel mai recent interviu televizat. Publicistul a amintit și faptul că au trecut 100 de zile de când Nicușor Dan ocupă scaunul de președinte al României.

„Legendara împlinire a 100 de zile de la instalarea la Cotroceni, spun legendară deoarece, în cazul tuturor președinților, inclusiv a celor americani, cele 100 de zile dau prilejul unui bilanț. Nicușor Dan a acordat un interviu Sandrei Stoicescu de la Observator, Antena 1. Și spun o premieră, deoarece domnia sa nu a acordat, până acum, interviuri. A ținut numai conferințe de presă. Ca gazetar, zic eu, cu oarecare experiență, că interviul a fost o catastrofă din punct de vedere al realizării. O catastrofă la care au contribuit, în primul rând, președintele prin răspunsurile lui mediocre, minore, cât și întrebările Sandrei Stoicescu”, a menționat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan era întrebat una, el răspundea alta, în stil strict politicianist”

„Domnia sa, Sandra Stoicescu, este un foarte bun jurnalist, am lucrat cu ea, au fost și emisiuni, o știu de multă vreme. Domnia sa are un fel de relație specială, amicală, cu Nicușor Dan, i-a luat multe interviuri în campania electorală. Întrebările au lăsat impresia unor pachete de întrebări care i-au fost trimise lui Nicușor Dan. A lipsit acea întrebare ivită din răspunsuri și, din acest punct de vedere, interviul n-a avut farmecul conferinței de presă. (…) Nicușor Dan era întrebat una, el răspundea alta, în stil strict politicianist. Adică alunecând deasupra lucrurilor, apelând la clișee. Sigur, moderatoarea, probabil că a fost și o înțelegere, nu a revenit, nu i-a atras atenția că l-a întrebat ceva și el a răspuns altceva”, a spus Ion Cristoiu.

