Prima pagină » Știri politice » România este în continuare cu un picior în groapă. Agenția de rating S&P ne ține pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar nu ne aruncă înca în JUNK

România este în continuare cu un picior în groapă. Agenția de rating S&P ne ține pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar nu ne aruncă înca în JUNK

Olga Borșcevschi
11 oct. 2025, 09:55, Știri politice
România este în continuare cu un picior în groapă. Agenția de rating S&P ne ține pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar nu ne aruncă înca în JUNK

Agenţia de evaluare financiară S&P indică pentru România, ca element-cheie luate în considerare în timpul revizuirii anuale a ratingului de credit pentru România, calificativul BBB-/Negative/A-3, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar fără căderea în categoria junk, relatează, sâmbătă, Profit.ro.

Într-o revizuire anuală, S&P Global Ratings analizează ratingurile de credit actuale în raport cu cele mai recente date privind performanţa ţărilor, precum şi cu orice evoluţii recente ale pieţei.

Ratingurile acordate de către cele trei mari agenţii de evaluare financiară, S&P, Fitch şi Moody’s sunt indicatori foarte importanţi pentru investitori, mai ales pentru cei care împrumută statul, referitor la capacitatea statului de a susţine acum şi în viitor plata împrumuturilor pe care le ia.

Un calificativ mai bun înseamnă dobânzi mai bune, iar rămânerea în categoria recomandată pentru investitori (în care acum România este pe ultima treaptă la toate cele trei mari agenţii), este de importanţă majoră pentru statul român.

În iulie, S&P a decis să reconfirme pentru România calificativul „-/A-3” pe termen lung şi scurt, atât în monedă străină, cât şi locală, menţinând totodată o perspectivă negativă şi după recentele măsuri fiscale asumate de Guvernul Bolojan.

Calificativul „BBB-” este ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, măsurile adoptate de Guvernul Bolojan evitând însă, la acest moment, căderea în categoria junk.

Agenţia transmitea atunci că apreciază primele măsuri luate de noul Guvern – pe care le califică drept cea mai substanţială încercare a României de corecţie fiscală de la criza financiară globală din 2008 – dar vede riscul ca provocările economice şi politice să submineze agenda politică ambiţioasă a Executivului, inclusiv coeziunea coaliţiei, în timp ce strategia fiscală pe termen mediu după 2026 rămâne incertă, având în vedere inclusiv faptul că mandatul actualului prim-ministru va înceta, conform principiului rotaţiei.

Menținerea ratingului de către Fitch

O lună mai târziu, Fitch a menţinut ratingul României pe ultima treaptă recomandată pentru investiţii, BBB-, cu perspectivă negativă. Perspectiva negativă reflectă situaţia precară a finanţelor publice, perspectivele slabe privind creşterea economică, în timp ce incertitudinea politică s-a dimunuat odată cu instalarea noului guvern, dar polarizarea politică este ridicată.

Moody’s păstrează calificativul României la „Baa3”

Cel mai recent, luna trecută, Moody’s a confirmat calificativul României la „Baa3”, pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspecitivă negativă. Agenţia internaţională de evaluare fiscală spune că măsurile fiscale adoptate de guvern în iulie şi septembrie au îmbunătăţit semnificativ perspectivele fiscale ale României, însă rămân riscuri semnificative de implementare.

Decizia de a menţine perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al Guvernului, mai transmite a S&P Global Ratings.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXTERNE De ce este Premiul pentru Pace UNIC în rândul Nobel-urilor. Povestea tragică a laureatului din 1986, născut în ROMÂNIA
09:00
De ce este Premiul pentru Pace UNIC în rândul Nobel-urilor. Povestea tragică a laureatului din 1986, născut în ROMÂNIA
EXTERNE A șasea zi de criză în Franța. Macron îl propune din nou pe Sébastien Lecornu pentru funcția de PREMIER
00:00
A șasea zi de criză în Franța. Macron îl propune din nou pe Sébastien Lecornu pentru funcția de PREMIER
POLITICĂ Primarii îi declară război lui Ilie Bolojan, după ce i-a amenințat cu dosare penale. Olguța Vasilescu: „Ce face Bolojan nu și-a permis NIMENI”
20:15
Primarii îi declară război lui Ilie Bolojan, după ce i-a amenințat cu dosare penale. Olguța Vasilescu: „Ce face Bolojan nu și-a permis NIMENI”
EXTERNE Noul sistem de intrare-ieșire al UE intră în funcțiune DUMINICĂ: „Vom ști cine intră în UE, când și unde.” Posibile congestii pe aeroporturi
19:53
Noul sistem de intrare-ieșire al UE intră în funcțiune DUMINICĂ: „Vom ști cine intră în UE, când și unde.” Posibile congestii pe aeroporturi
EXCLUSIV Au venit SPECIALIȘTII. Noua consilieră prezidențială, Diana Pungă, fost city-manager la Capitală, pe vremea lui Nicușor Dan, era celebră în Primărie pentru gafe memorabile. În trecut, l-a convocat la un COMANDAMENT de iarnă pe directorul STB, care nu mai era în funcție de un an: „Atunci cine e director?”
18:43
Au venit SPECIALIȘTII. Noua consilieră prezidențială, Diana Pungă, fost city-manager la Capitală, pe vremea lui Nicușor Dan, era celebră în Primărie pentru gafe memorabile. În trecut, l-a convocat la un COMANDAMENT de iarnă pe directorul STB, care nu mai era în funcție de un an: „Atunci cine e director?”
POLITICĂ Ar accepta Nicușor Dan un GUVERN PSD-AUR? Ludovic Orban: Va cumpăni și va lua decizii benefice
18:35
Ar accepta Nicușor Dan un GUVERN PSD-AUR? Ludovic Orban: Va cumpăni și va lua decizii benefice
Mediafax
Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise în weekend
Digi24
Ilie Bolojan a rezolvat pensiile magistraților: Sunt cuprinse în PNRR
Cancan.ro
Anda Adam, acuzată că a încercat să obțină cu 'japca' o vilă în Bragadiru. Evacuată, artista de la Asia Express se apară: 'Mi-a
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Mediafax
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Click
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la Nobelul pentru Literatură reflectă exact vremurile în care trăim
Cancan.ro
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a început calvarul”
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Un „joc” viral pe TikTok le-a adus sfârșitul unor adolescente de 12 și 13 ani. Ce este Subway Surfing și cum au murit cele două tinere
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
Capital.ro
Traian Băsescu spune adevărul despre Călin Georgescu. Nimeni n-a îndrăznit: Băsescu a avut sânge în instalaţie toată viaţa
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
A fost nevoie de doar câteva cuvinte! Ce i-a spus Ahmed lui Dorobanțu este GREU DE CREZUT: "Această terapie pe care eu o voi face acum cu tine". Dorobanțu, blocat de ce a auzit. Răspunsul lui? NIMENI nu se aștepta la așa ceva. Totul este transmis LIVE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
ACTUALITATE Lavinia Betea: „CEAUȘESCU a cerut tezaurul și cetățenie română pentru soțiile sovietice”
10:30
Lavinia Betea: „CEAUȘESCU a cerut tezaurul și cetățenie română pentru soțiile sovietice”
SPORT Turul ciclist al Italiei 2026 începe în Bulgaria! Ce nu știți despre Il Giro
10:15
Turul ciclist al Italiei 2026 începe în Bulgaria! Ce nu știți despre Il Giro
ANALIZA de 10 Se mai desface o cusătură din plasa de siguranță NUCLEARĂ. Implicațiile retragerii Rusiei din acordul privind gestionarea și eliminarea plutoniului
10:00
Se mai desface o cusătură din plasa de siguranță NUCLEARĂ. Implicațiile retragerii Rusiei din acordul privind gestionarea și eliminarea plutoniului
EXTERNE Scandal uriaș după acordarea Premiului NOBEL pentru Pace. S-au pariat sume mari de bani pe câștigătoarea Maria Corina Machado, cotată cu cele mai mici șanse
09:19
Scandal uriaș după acordarea Premiului NOBEL pentru Pace. S-au pariat sume mari de bani pe câștigătoarea Maria Corina Machado, cotată cu cele mai mici șanse
GALERIE FOTO Paradă militară de amploare în Coreea de Nord. Kim Jong-un a scos pe străzile Phenianului rachetele NUCLEARE
08:40
Paradă militară de amploare în Coreea de Nord. Kim Jong-un a scos pe străzile Phenianului rachetele NUCLEARE
Sari la bara de unelte