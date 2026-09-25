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Un judecător al Consiliului Magistraturii atrage atenția asupra ipocriziei lui Siegfried Mureșan, după ce a propus-o la Justiție pe Alina Chiș

Un judecător al Consiliului Magistraturii atrage atenția asupra ipocriziei lui Siegfried Mureșan, după ce a propus-o la Justiție pe Alina Chiș
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Alin Ene, judecător al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), comentează propunerea prezentată de Siegfried Mureșan pentru ministerul Justiției, în persoana fostei magistrate, Alina Chiș, protagonistă a filmului Recorder „Justiție capturată”. Judecătorul atrage atenția asupra criticilor adresate, recent, de Mureșan magistraților care se pensionează devreme și subliniază că însăși Alina Chiș, propunerea premierului desemnat pentru Ministerul Justiției, este unul dintre magistrații care au făcut exact ceea ce europarlamentarul a „blamat” public.

Propunerea lui Mureșan pentru funcția de ministru al Justiției, Alina Chiș, pare să încalce toate „principiile” susținute, cu ardoare, atât de premierul desemnat, cât și de șeful său, Ilie Bolojan: fosta magistrată a ieșit din activitate la doar 52 de ani, cu o pensie de 7.000 de euro, care depășește salariul pe care îl avea când încă se afla în funcție.

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„Să întreții mai bine de un an o întreagă campanie politică și mediatică împotriva pensionării magistraților la 48 de ani, cu pensie mai mare decât salariul.

Și apoi să propui ca ministru al Justiției pe o fostă judecătoare, pensionată la 52 de ani, cu pensia de peste 7000 de euro, mai mare decât salariul și chiar de două ori mai mare decât salariul unui președinte de Curte de Apel”, spune judecătorul Alin Ene, într-o postare pe Facebook.

Judecătorul CSM face aluzie reforma pensiilor speciale, propusă de Guvernul Bolojan, care includea atât modificare vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani, cât și faptul că valoarea pensiei nu va mai depăși 70% din ultimul salariu net.

„Asta înseamnă să fii consecvent și principial”

Alin Ene amintește de afirmațiile lui Mureșan, făcute în urmă cu două zile, când a dat vina pe magistrații pensionați înainte de vârsta de 65 de ani, pentru deficitul de magistrați. „Își aduce în echipă un magistrat care a făcut exact ce blama zilele trecute: s-a pensionat timpuriu„, subliniază Alin Ene.

„Asta înseamnă să fii consecvent și principial! Avem principii, dar sunt fluide, în trend cu vremurile!”, este observația judecătorului CSM.

Altfel, premierul desemnat nu duce lipsă de eficiență și operativitate.
Dacă alaltăieri descoperea că deficitul de magistrați e datorat pensionării timpurii, azi a găsit soluția și își aduce în echipă un magistrat care a făcut exact ce blama zilele trecute: s-a pensionat timpuriu” , concluzionează judecătorul CSM.

Siegfried Mureșan: „Magistrații s-au pensionat la 48 de ani, în loc ca ei să muncească 40 de ani”

Siegfried Mureșan a criticat miercuri, 23 septembrie, magistrații pensionați înainte de vârsta de 65 de ani, atunci când a fost întrebat despre deficitul de magistrați și termenele lungi din istanțe.

„În primul rând, faptul că magistrații s-au pensionat la 48 de ani… În loc ca ei să muncească 40 de ani, munceau 25”, a afirmat Mureșan.

PNL a aprobat propunerea lui Mureșan pentru Ministerul Justiției

În urma ședinței Biroului Politic Național, Partidul Național Liberal a aprobat propunerea premierul desemnat, Siegfried Mureșan, pentru numirea în fruntea Ministerului de Justiție pe fosta judecătoare Andrea Chiș.

Alianța PNL-USR-UDMR a propus-o pe magistrată pentru conducerea Ministerului Justiției, după ce Dominic Fritz ar fi încercat să obțină ministerul pentru USR, însă Kelemen Hunor s-ar fi opus, au declarat surse Gândul. Ulterior, Bolojan, Fritz și Kelemen ar fi convenit să o propună pe Andreea Chiș, au mai precizat aceleași surse.

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