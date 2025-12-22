Prima pagină » Știri politice » Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință

Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință

Ruxandra Radulescu
22 dec. 2025, 14:20, Știri politice
Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință
Nicușor Dan

Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a transmis că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru inițierea suspendării preşedintelui Nicuşor Dan, informează Agerpres.

Avrămescu a fost întrebat dacă AUR susţine suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, care ar urma să fie iniţiată de un grup de senatori şi deputaţi din Grupul PACE – Întâi România.

„Mâine vom reuni toţi parlamentarii suveranişti la Parlament pentru a vedea pe câte semnături putem conta. Pentru că, dacă POT nu semnează, aşa cum am văzut astăzi o declaraţie, atunci nu vom avea numărul necesar de semnături sub nicio formă”, a spus luni Avrămescu, la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că, pentru a iniţia suspendarea şefului statului, ar fi nevoie de 155 de semnături ale parlamentarilor şi a precizat că ar putea apărea susţinători ai acestui demers şi din partea PSD, PNL şi USR.

„Până la urmă, dacă într-adevăr vor o justiţie corectă, vor cu adevărat ca lucrurile să se îndrepte, să fie o reformă reală, mi se pare că, în momentul în care se sesizează un anumit abuz, o anumită, să zicem aşa, încălcare a separaţiei puterilor în stat din partea preşedintelui, am încredere că există şi parlamentari care totuşi pot apela şi la conştiinţa proprie, nu doar la comenzile de partid. (…) E un demers normal.

Şi cine înţelege gravitatea unei asemenea, să zicem aşa, încălcări a separaţiei puterilor în stat nu trebuie să te duci către ei să negociezi, ci trebuie ei să vină să susţină un asemenea demers”, a afirmat Avrămescu.

Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, pentru „atacuri asupra independenţei justiţiei”.

„Preşedintele a făcut declaraţii publice prin care a contestat autoritatea şi deciziile CSM. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat intenţia de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Această acţiune constituie o ingerinţă directă într-un organ constituţional independent, încălcând atribuţiile sale prevăzute de Constituţie şi subminând principiul separaţiei puterilor în stat”, se arată într-o cerere adresată preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor şi semnată, în numele iniţiatorilor,

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”
14:17
Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”
CONTROVERSĂ Fake News despre Nicușor Dan în Politico. Celebra publicație toarnă gaz pe foc peste deja inexistenta relație dintre Nicușor Dan și Donald Trump
14:14
Fake News despre Nicușor Dan în Politico. Celebra publicație toarnă gaz pe foc peste deja inexistenta relație dintre Nicușor Dan și Donald Trump
FLASH NEWS Tupeu de procuror, la discuțiile cu Nicușor Dan: „Nu m-am pensionat la 48 de ani, ci la 51. Nu am pensie 5000 euro”. Avocatul Toni Neacșu îl pune la punct: „Are pensie 4.700 euro”
13:56
Tupeu de procuror, la discuțiile cu Nicușor Dan: „Nu m-am pensionat la 48 de ani, ci la 51. Nu am pensie 5000 euro”. Avocatul Toni Neacșu îl pune la punct: „Are pensie 4.700 euro”
POLITICĂ Au venit colindătorii #rezist cu un cântec special pentru Nicușor Dan. Angi Șerban conduce „corul”: „Deschide ochii, Nicușoare”
13:27
Au venit colindătorii #rezist cu un cântec special pentru Nicușor Dan. Angi Șerban conduce „corul”: „Deschide ochii, Nicușoare”
FLASH NEWS Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane”
12:24
Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane”
LIVE UPDATE 🚨 Președintele îi ceartă pe magistrați că vorbesc despre problemele lor: „Cred că ne-am îndepărtat de subiect”. Nicușor Dan a intrat la o discuție privată cu 20 de judecători și procurori
10:21
🚨 Președintele îi ceartă pe magistrați că vorbesc despre problemele lor: „Cred că ne-am îndepărtat de subiect”. Nicușor Dan a intrat la o discuție privată cu 20 de judecători și procurori
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Erwin Schrödinger și „pisica” care a schimbat fizica: povestea unui laureat Nobel exilat de naziști
POLITICĂ Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!”
15:04
Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!”
HOROSCOP Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
15:00
Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
EXTERNE Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească
14:26
Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească
SPORT Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după FCSB – Rapid. „Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi”
14:13
Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după FCSB – Rapid. „Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi”
INFRASTRUCTURĂ Atenție, șoferi! Se inaugurează încă 50 de kilometri din autostrada Moldovei. Se va putea circula de la București până la Focșani-Adjud pe autostradă
13:54
Atenție, șoferi! Se inaugurează încă 50 de kilometri din autostrada Moldovei. Se va putea circula de la București până la Focșani-Adjud pe autostradă

Cele mai noi