Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu, actualmente coordonator în departamentul de comunicare al Partidului Național Liberal, a reacționat ironic miercuri în urma adoptării moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Ioana Dogioiu a folosit o ironie pentru a comenta rezultatul votului din Camera Deputaților. Aceasta l-a comparat pe ministrul Sănătății cu un fluture atras de lumina unei lămpi, care, în încercarea de a ajunge prea sus, sfârșește prin a-și arde aripile.

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Dogioiu a făcut trimitere la ambițiile politice pe care i le atribuie lui Alexandru Rogobete, despre care susține că ar fi crezut că poate ajunge premier și chiar lider al Partidului Social Democrat. Totodată, aceasta a ironizat campania de promovare a ministrului și a descris adoptarea moțiunii drept un avertisment pentru acesta.

„Știți ce pățește fluturele când îl fură mirajul și se sumețește spre lampă? Își arde aripile. Cam așa și dl Rogobete. Prea tare a crezut că poate fi premier. Apoi șef peste PSD. Viitorul era sus de tot. Prea s-a năpustit în campania de imagine fără număr. Azi a primit un avertisment. Și-a pârlit o aripioară. Sau chiar credeți că dacă PSD voia, AUR nu livra?”, a scris Ioana Dogioiu pe Facebook.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății a trecut cu 154 de voturi pentru

Camera Deputaților a dezbătut miercuri, 25 noiembrie, moțiunea simplă inițiată de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Parlamentarii celor două formațiuni i-au reproșat acestuia modul în care gestionează sistemul sanitar și au invocat probleme precum lipsa unor medicamente, întârzierile la plata concediilor medicale și blocajele în derularea investițiilor prin PNRR. Moțiunea simplă a fost adoptată cu 154 de voturi pentru și 91 împotrivă.

Inițiatorii au susținut că ministrul Sănătății acordă prea multă atenție aparițiilor publice și promovării propriei imagini, în detrimentul rezolvării problemelor cu care se confruntă pacienții și unitățile medicale.

Printre principalele critici se află construcția bugetului Sănătății pentru anul 2026, dar și datoriile de 4,7 miliarde de lei acumulate pentru plata concediilor medicale. Semnatarii documentului reclamă, totodată, absența unui sistem eficient prin care farmaciile să poată semnala lipsa anumitor medicamente.