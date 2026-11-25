Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, a reacționat miercuri în urma adoptării moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Liderul USR a solicitat plecarea acestuia. invocând declarații făcute chiar de președintele PSD, Sorin Grindeanu în cazul precedent al Dianei Buzoianu, demisă tot prin moțiune de cenzură în primăvară.

Moțiunea simplă depusă de PNL și USR prin care se solicita demiterea ministrului Rogobete (PSD), a fost adoptată, miercuri, de plenul Camerei Deputaților, cu 151 de voturi pentru, 91 de voturi împotrivă și 17 abțineri.

Fritz, ironic la adresa lui Rogobete

Într-un comentariu ironic, fostul edil al Timișoarei i-a recomandat social-democratului din fruntea Ministerului Sănătății să-și dedic timpul realizării de „videouri siropoase pentru campania lui imaginară de premier”.

„Moțiunea depusă de USR și PNL a trecut. Așteptăm demisia ministrului Sănătății, conform standardelor politice din PSD proclamate atunci când ministra USR a deranjat prea mult. Dl Rogobete trebuie să plece de la minister și să își dedice timpul pasiunii de a face videouri siropoase pentru campania lui imaginară de premier”, a transmis imediat după succesul moțiunii Dominic Fritz, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Buzoianu dată ca exemplu, deși nu a demisionat

Liderul USR a amintit, notează Mediafax, și o declarație făcută în luna martie de Sorin Grindeanu, în contextul unei moțiuni îndreptate împotriva fostei ministre a Mediului, Diana Buzoianu. Astfel, sugerează Fritz, PSD ar trebui să aplice în cazul lui Rogobete ceea ce solicita în cazul moțiunii de cenzură care a demis-o pe fosta ministră a Mediului. De remarcat că, în final, aceasta nu a demisionat din funcție.

„Rogobete, demis de parlament! Ce zice Grindeanu? “Dacă trece moţiunea simplă e un semnal important pe care nu poţi să îl ignori şi care, în mod normal, te duce la anumite schimbări”. Ah, nu. Așa a spus în martie, despre Diana Buzoianu. Acum o să vină cu ceva nino-nino dând vina pe USR”, a mai observat Fritz.

Rogobete, somat să răspundă pentru criza din sănătate

De asemenea, liderul USR susține că ministrul social-democrat trebuie să răspundă pentru modul în care au fost tratați pacienții bolnavi de cancer, pentru gestionarea fondurilor europene destinate construirii de spitale și pentru criza medicamentelor esențiale, amintind că se află în conducerea Ministerului Sănătății de 5 ani.