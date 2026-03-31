Tăriceanu critică dur parteneriatul României cu Ucraina: „Tusea cu junghiul/E corupție profundă/Ucraina este prizoniera regimului Zelenski/Țara e făcută praf

Fostul premier al României, Câlin Popescu Tăriceanu, a criticat în termeni duri parteneriatul României cu Ucraina, semnat recent de președintele Nicușor Dan. El a realizat o analiză în cadrul emisiunii marca Gândul ”Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

În opinia fostului lider marcant al PNL, parteneriatul țării noastre cu Ucraina îi ridică mari semne de întrebare dintr-o multitudine de motive.

Ucraina ignoră sistematic drepturile minorității române

În primul rând, țara aflată în război de 4 ani este dărâmată de o corupție adâncă. Mai grav, vecinii de la nord-est ignoră sistematic drepturile minorității române (detalii AICI).

„Bunica avea o vorbă: tusea cu junghiul. Nu știu ce ne poate aduce parteneriatul cu Ucraina. Este devastată de război, dar din punct de vedere politic este afectată de o corupție profundă, de politicile pe care le duce guvernul, cu tentă naționalistă, de a desconsidera drepturile individuale ale cetățenilor și, mai ales, drepturile cetățenilor, și aici sigur că fac referire la minoritatea română din Ucraina. România ar fi trebuit să negocieze foarte bine garanțiile necesare ca minoritatea culturală să își poată menține identitatea de limbă, de cultură”, a spus Tăriceanu în studioul Gândul.

SAFE – un cadou pentru anumite țări

În același context, fostul premier a mai remarcat că i se pare curios faptul că o parte importantă din banii împrumutați pentru programul SAFE – unul dintre cele mai scumpe din UE – se duc la țara condusă de Zelenski pentru drone.

Programul SAFE pare să se contureze ca un mecanism prin care banii pe care îi luăm cu împrumut se întorc cu multă dărnicie înapoi la țările care sunt sărace, a completat fostul premier, pe un ton ironic.

Tăriceanu, evaluare dură a politicii externe: ”România nu e în stare să lege legături cu țările mici, din jur”

Ucraina, cu ochii pe gazul românesc încă din timp de pace, din mandatul lui Poroșenko. Experții explică ce implică parteneriatul strategic pe gaze al României cu ucrainenii