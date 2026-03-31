Tăriceanu critică dur parteneriatul României cu Ucraina: „Tusea cu junghiul/E corupție profundă/Ucraina este prizoniera regimului Zelenski/Țara e făcută praf

Fostul premier al României, Câlin Popescu Tăriceanu, a criticat în termeni duri parteneriatul României cu Ucraina, semnat recent de președintele Nicușor Dan. El a realizat o analiză în cadrul emisiunii marca Gândul ”Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

În opinia fostului lider marcant al PNL, parteneriatul țării noastre cu Ucraina îi ridică mari semne de întrebare dintr-o multitudine de motive.

Ucraina ignoră sistematic drepturile minorității române

În primul rând, țara aflată în război de 4 ani este dărâmată de o corupție adâncă. Mai grav, vecinii de la nord-est ignoră sistematic drepturile minorității române (detalii AICI).

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski (S) si presedintele Romaniei, Nicusor Dan (D), semneaza parteneriatul strategic dintre Romania si Ucraina la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, joi, 12 martie 2026.ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

„Bunica avea o vorbă: tusea cu junghiul. Nu știu ce ne poate aduce parteneriatul cu Ucraina. Este devastată de război, dar din punct de vedere politic este afectată de o corupție profundă, de politicile pe care le duce guvernul, cu tentă naționalistă, de a desconsidera drepturile individuale ale cetățenilor și, mai ales, drepturile cetățenilor, și aici sigur că fac referire la minoritatea română din Ucraina. România ar fi trebuit să negocieze foarte bine garanțiile necesare ca minoritatea culturală să își poată menține identitatea de limbă, de cultură”, a spus Tăriceanu în studioul Gândul.

SAFE – un cadou pentru anumite țări

În același context, fostul premier a mai remarcat că i se pare curios faptul că o parte importantă din banii împrumutați pentru programul SAFE – unul dintre cele mai scumpe din UE – se duc la țara condusă de Zelenski pentru drone

Programul SAFE pare să se contureze ca un mecanism prin care banii pe care îi luăm cu împrumut se întorc cu multă dărnicie înapoi la țările care sunt sărace, a completat fostul premier, pe un ton ironic.

Tăriceanu, evaluare dură a politicii externe: "România nu e în stare să lege legături cu țările mici, din jur"

Ucraina, cu ochii pe gazul românesc încă din timp de pace, din mandatul lui Poroșenko. Experții explică ce implică parteneriatul strategic pe gaze al României cu ucrainenii

Grindeanu îi roagă pe colegii din Coaliție „să se abțină de la lecții"/„Să vorbești de aroganță acum de la Palatul Victoria e un pic de râs"
Tensiuni în Guvernul Bolojan înainte de votul UE-Mercosur. Un memorandum MAE ar fi blocat de ministerele Agriculturii și Justiției. Ce prevede – SURSE
Nicușor Dan s-a întâlnit cu comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, la Cotroceni. Ce au discutat cei doi
Eduard Koler, deputat AUR: „Cifrele oficiale o confirmă: măsurile de austeritate au fost luate degeaba, doar pentru a sărăci românii"
Apariție surpriză în Parlament. Ce l-a adus pe fostul președinte Emil Constantinescu la Senat
România, blocată în era interimatelor. Azi au expirat mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General. Numirile la Servicii așteaptă și ele. Nicușor Dan "analizează"
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei Lavrov
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit un lux pentru mulți români
🚨 Războiul din Iran, ziua 32: Atac cu rachete în Dubai. Explozii la Ierusalim. Aliații lui Trump din Golf cer continuarea războiului împotriva Iranului
Stațiunea din România, aflată la doar 3 ore de București, renumită pentru aerul său curat. Nu degeaba i se spunea „Plămânul de oțel al regiunii"
Lovitură dată de CCR: transferul magistraților de la instanțe și parchete civile la cele militare e neconstituțional!
Doi pensionari au găsit soluția să nu mai plătească deloc facturile la curent, în plin val de scumpiri
Tăriceanu, evaluare dură a politicii externe: "România nu e în stare să lege legături cu țările mici, din jur"

