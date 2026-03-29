În cadrul unui amplu parteneriat strategic semnat la București de președintele Nicușor Dan, în numele României, cu Ucraina, țara noastră a decis stocarea gazelor în țara vecină. Potrivit unui expert în energie independent, Ucraina a încercat, încă din vremea mandatului lui Petro Poroșenko (2014-2019), să obțină depozitarea gazelor țării noastre.

În prezent, aspectele legate de cantități sunt la stadiul de analiză, după ce Nicușor Dan, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au semnat, pe 12 martie, un acord cadru privind cooperarea energetică dintre România și Ucraina. Documentul conține și alte clauze importante, precum suportul tehnic acordat de Ucraina țării noastre pentru fabricarea de drone.

Însă, dincolo de opoziție, există și alte voci care se opun public acestui acord (detalii AICI).

Ce prevede acordul semnat la București de Zelenski și Nicușor Dan

Acordul prevede explorarea posibilității de a utiliza depozitele subterane de gaze din Ucraina pentru stocarea gazelor transportate prin Coridorul Vertical sau provenite din producția viitoare din Marea Neagră.

În acordul semnat la București, România și Ucraina se angajează „să exploreze posibilitatea de a utiliza instalațiile subterane de stocare a gazelor din Ucraina pentru stocarea gazelor provenite prin Coridorul Vertical de Gaze, precum și a gazelor din producția viitoare din Marea Neagră, în cadrul proiectului Neptun Deep, care va acoperi atât nevoile de gaze ale Ucrainei, cât și va asigura depozitarea în siguranță a acestora”.

Expert în energie dezvăluie negocierile din timpul mandatului lui Petro Poroșenko

Expertul în energie Cosmin Păcuraru, autorul cărților „Romania – Energie si Geopolitică” (2018) și „Energia – o problemă de securitate națională” (2022), susține că acest parteneriat era avut în vizor de Ucraina de mai mult timp, fiind martor la tratativele duse de fostul președinte al țării vecine, Petro Poroșenko, în anul 2018, cu fostul ministru al Energiei Virgil Popescu. Poroșenko a fost președinte în perioada 2014-2019, an în care a câștigat alegerile Volodimir Zelenski.

”Încă din 2018, Ucraina a propus României să stocheze gaze. Eu am fost în Ucraina de câteva ori. Iar la un moment dat, unul dintre cei din Ministerul Energiei de acolo mi-a dat chiar cererea. O scrisoare oficială, adresată Ministerului nostru, lui Virgil Popescu. Iar Virgil nu a răspuns deloc la scrisoarea Ministrului Energiei ucrainean.

Acum, eu nu știu ce s-a discutat, dar în mod sigur au revenit cu propunerea. Și probabil că ai noștri au spus: Da, ok, putem să depozităm la voi”, a declarat pentru Strategic Business News expertul în energie independent.

Negrescu: Este de datoria ministrului Energiei să ne explice

Contactat de Gândul, analistul economic Adrian Negrescu a comentat pe tema acestui acord cadru. În opini acestuia, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, are obligația de a explica public ce efecte are acordul energetic cu țara aflată în război de 4 ani, în conformitate cu OUG pe carburanți adoptată joi, 26 martie (detalii AICI).

”Nu știu care sunt legăturile economice dintre România și Ucraina în privința transferului de carburanți, e de datoria ministrului Energiei să ne explice în ce măsură tranzitul, transferul de carburanți, de petrol către Ucraina este condiționat de această ordonanță (n.r. – ordonanța pe carburanți a Guvernului din 26 martie). Faptul că am pus în pixul unui ministru decizia privind exporturile de petrol și gestiunea acestei situații, din punctul meu de vedere ridică semne de întrebare. Nu știu în ce măsură ministrul de resort, ministrul Energiei sau al Economiei după caz, este capabil să aibă întreaga imagine clară asupra efectelor economice atunci când ia o decizie de a permite sau a stopa exportul către o anumită destinație”.

