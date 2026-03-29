Ucraina, pe ochii cu gazul românesc încă din timp de pace, în mandatul lui Poroșenko. Experții explică ce implică parteneriatul strategic pe gaze al României cu ucrainenii

Ucraina, pe ochii cu gazul românesc încă din timp de pace, în mandatul lui Poroșenko. Experții explică ce implică parteneriatul strategic pe gaze al României cu ucrainenii
În cadrul unui amplu parteneriat strategic semnat la București de președintele Nicușor Dan, în numele României, cu Ucraina, țara noastră a decis stocarea gazelor în țara vecină. Potrivit unui expert în energie independent, Ucraina a încercat, încă din vremea mandatului lui Petro Poroșenko (2014-2019), să obțină depozitarea gazelor țării noastre.

În prezent, aspectele legate de cantități sunt la stadiul de analiză, după ce Nicușor Dan, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au semnat, pe 12 martie, un acord cadru privind cooperarea energetică dintre România și Ucraina. Documentul conține și alte clauze importante, precum suportul tehnic acordat de Ucraina țării noastre pentru fabricarea de drone.

Însă, dincolo de opoziție, există și alte voci care se opun public acestui acord (detalii AICI).

Ce prevede acordul semnat la București de Zelenski și Nicușor Dan

  • Acordul prevede explorarea posibilității de a utiliza depozitele subterane de gaze din Ucraina pentru stocarea gazelor transportate prin Coridorul Vertical sau provenite din producția viitoare din Marea Neagră.

În acordul semnat la București, România și Ucraina se angajează „să exploreze posibilitatea de a utiliza instalațiile subterane de stocare a gazelor din Ucraina pentru stocarea gazelor provenite prin Coridorul Vertical de Gaze, precum și a gazelor din producția viitoare din Marea Neagră, în cadrul proiectului Neptun Deep, care va acoperi atât nevoile de gaze ale Ucrainei, cât și va asigura depozitarea în siguranță a acestora”.

Expert în energie dezvăluie negocierile din timpul mandatului lui Petro Poroșenko

Expertul în energie Cosmin Păcuraru, autorul cărților „Romania – Energie si Geopolitică” (2018) și „Energia – o problemă de securitate națională” (2022), susține că acest parteneriat era avut în vizor de Ucraina de mai mult timp, fiind martor la tratativele duse de fostul președinte al țării vecine, Petro Poroșenko, în anul 2018, cu fostul ministru al Energiei Virgil Popescu. Poroșenko a fost președinte în perioada 2014-2019, an în care a câștigat alegerile Volodimir Zelenski. 

Virgil Popescu: „Vrem ca până în 2027 să fim independenţi energetic”

”Încă din 2018, Ucraina a propus României să stocheze gaze. Eu am fost în Ucraina de câteva ori. Iar la un moment dat, unul dintre cei din Ministerul Energiei de acolo mi-a dat chiar cererea. O scrisoare oficială, adresată Ministerului nostru, lui Virgil Popescu. Iar Virgil nu a răspuns deloc la scrisoarea Ministrului Energiei ucrainean.

Acum, eu nu știu ce s-a discutat, dar în mod sigur au revenit cu propunerea. Și probabil că ai noștri au spus: Da, ok, putem să depozităm la voi”, a declarat pentru Strategic Business News expertul în energie independent.

Negrescu: Este de datoria ministrului Energiei să ne explice

Contactat de Gândul, analistul economic Adrian Negrescu a comentat pe tema acestui acord cadru. În opini acestuia, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, are obligația de a explica public ce efecte are acordul energetic cu țara aflată în război de 4 ani, în conformitate cu OUG pe carburanți adoptată joi, 26 martie (detalii AICI).

Nu știu care sunt legăturile economice dintre România și Ucraina în privința transferului de carburanți, e de datoria ministrului Energiei să ne explice în ce măsură tranzitul, transferul de carburanți, de petrol către Ucraina este condiționat de această ordonanță (n.r. – ordonanța pe carburanți a Guvernului din 26 martie). Faptul că am pus în pixul unui ministru decizia privind exporturile de petrol și gestiunea acestei situații, din punctul meu de vedere ridică semne de întrebare. Nu știu în ce măsură ministrul de resort, ministrul Energiei sau al Economiei după caz, este capabil să aibă întreaga imagine clară asupra efectelor economice atunci când ia o decizie de a permite sau a stopa exportul către o anumită destinație

AUTORUL RECOMANDĂ

Patrick André de Hillerin semnează un text dur după vizita lui Zelenski la București: Exista șansa să fim din cale afară de imbecili/ Ce dracu avem?/ Ce e cu noi?

Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?

La 5 zile după semnarea acordului România-Ucraina apar și primele informații cu privire la compania ucraineană care ar putea depozita gazul românesc

Recomandarea video

Mediafax
Urmează un atac terestru în Iran? 3.500 de pușcași marini au ajuns în Orientul Mijlociu
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
Viktor Orban, huiduit copios în timpul unui miting electoral. „Vreți să dați banii maghiarilor Ucrainei!”
Mediafax
Jaf „dulce”: 12 tone de batoane KitKat, furate în Europa. Camionul în care se aflau nu a mai ajuns la destinație în Polonia
Click
Schimbări spectaculoase după Luna Plină în Balanță din 2 aprilie! 3 zodii trag lozul câștigător, atrag bani, sănătate și surprize neașteptate
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Cele mai proaste locuri în avion. De ce sunt sfătuiți pasagerii să le evite?
