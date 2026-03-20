În cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu au comentat critic dedesubturile semnării parteneriatului strategic cu Ucraina. Volodimir Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”, cum l-a numit Donald Trump, a bifat tot pe lista cu care a venit la București.

Parteneriatul strategic semnat destul de intempestiv de România, prin președintele Nicușor Dan, cu Ucraina are multe aspecte paradoxale (detalii AICI). Unul dintre ele se referă la angajamentul țării noastre de a construi drone în țara vecină, în cadrul programului de înarmare SAFE. Un alt aspect curios al acordului omite ca România să ia parte la amplul proces de reconstrucție a Ucrainei, detaliu comentat de jurnalistul Ionuț Cristache și de invitatul său Doru Bușcu. În egală măsură, documentul prevede în mod surprinzător obligația țării noastre de a-și depozita gazele în țara aflată în război.

”Parteneriatul ăsta are în subsidiar ce le dăm noi, nu ce ne dau ei nouă”

Doru Bușcu: (Trebuie) un om în cameră cu Zelenski tot timpul pentru că el o să decidă într-un fel, împreună cu americanii, cine o să lucreze.

Ionuț Cristache: Parteneriatul ăsta are în subsidiar ce le dăm noi, nu ce ne dau ei nouă. N-a avut un subsidiar cum va participa România la reconstrucția Ucrainei.

Bușcu: Da, dar era obligatoriu ca să fim alături de Ucraina. O dată, că te obliga NATO. Nu puteai să fii ca și acum. Nu puteam spune: Mă, nu aterizați pe bazele noastre, care sunt ale voastre, de fapt. O dată. A doua oară, pentru că ține de securitatea națională. Era un agresor, era o țară apărată.

Cristache: Nu contestă nimeni realitatea politică militară.

Bușcu: Noi trebuie să-i ajutăm pe ăștia, ca să nu ajungem noi să luptăm. Să lupte ei, la distanță.

Cristache: Da, asta e. Dacă le-am semnat un acord pe gaze, în cadrul parteneriatului strategic, nu puteam să semnăm un acord și pe reconstrucție, ca rol pe care România putea să-l joace?

” Nici nu știm sub ce patronaj european a stat acest acord ”

Bușcu: Aici, asta este un argument. Da, sigur, și aici președintele sau cei care au pregătit documentele, e clar că sunt depășiți și nu înțeleg nimic. Dacă ai stat toată viața în ambasade, cum dracu să înțelegi economie?

Cristache: Asta zic.

Bușcu: Cum să înțelegi strategie de dezvoltare a unei țări? Vecinătate cu o țară plină de hidrocarburi și de metale rare. Trebuie să înțelegi asta, nu? Trebuia să pui acolo, nu că ne mutăm (gazele). Dar nici nu știm sub ce patronaj european a stat acest acord pe care l-au semnat.

Cristache: Ceea ce e foarte rău, iarăși. Se mai sună și la Bruxelles și mă întâlnesc cu Zelenski. Puneți și voi acolo, că mutați gazele. Și altceva? Altceva adăugați voi. Noi nu avem nimic de adăugat. Dar ți l-a semnat.

Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”

Radu Miruță, răspuns neconcludent despre beneficiile programului SAFE. Deputatul Mihai Weber: „Putem face o paralelă cu perioada pandemiei”