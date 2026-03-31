Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Tăriceanu, evaluare dură a politicii externe: ”România nu e în stare să lege legături cu țările mici, din jur”

Tăriceanu, evaluare dură a politicii externe: ”România nu e în stare să lege legături cu țările mici, din jur”

Politica externă actuală a României a fost aspru criticată de fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, în cadrul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat!. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a explicat de ce, din punctul său de vedere, țara noastră are o poziție nefiresc de modestă și monocordă, mizând doar pe cartea americană. Nici măcar în cazul țărilor din regiune, România nu se poate impune, ba chiar ignoră această zonă de securitate.

Nu avem lideri abili să poarte negocieri cu SUA sau Europa

Ionuț Cristache: Ce facem noi ca țară mică, expusă, care din momentul aderării stăm strict în subcupola de securitate a Statelor Unite, ce facem într-un scenariu negru de destrămare a NATO? Cine ne mai ține spatele? Avem lideri politici îndeajuns de abili, de puternici, de raționali și lucizi să poarte pe mai departe negocieri cu Statele Unite, cu țări punctuale din Europa sau din afară? 

Ministrul de externe Oana Țoiu, Dursun Aydemir / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Călin Popescu Tăriceanu: În momentul de față nu cred că avem astfel de lideri. De multă vreme, politica externă a României și politica de alianțe militare pentru a asigura securitatea a mizat pe o singură carte, pe cartea americană. La un moment dat, vine un președinte care răstoarnă masa. România este într-o situație nu foarte confortabilă. Noi nu am fost în stare nu să creăm niște legături cu mari puteri care să ne apere,. Și o spun cu toată responsabilitatea. România nu a fost în stare să-și creeze niște punți, niște legături, măcar cu țările din regiune. Cu Polonia în primul rând, cu țările de la Vișegrad, Cu cei care sunt în Sud, bulgarii, grecii. Cu tot ceea ce înseamnă flancul estic al NATO.

România, desincronizată de formatul de securitate al țărilor estice

Politicianul a deplâns neglijența diplomației românești de a acorda atenție formatelor tip B9, care reunește toate țările de pe flancul estic. Toate având un obiectiv comun, apărarea în fața agresiunii rusești. 

A fost creat la un moment dat un instrument care se numește formatul B-9, București-9, care reunește toate țările de pe flancul estic. Și care sunt confruntate cu același tip de amenințare, în principal din partea Rusiei. Acum sigur că războiul dintre Rusia și Ucraina a căzut în plan nu secund, nici terțiar. E complet desconsiderat. Nu se mai uită nimeni, pentru că toată lumea este concentrată pe ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Dar noi nu avem nici măcar acest format care să fi ajutat România să-și coordoneze eforturile de securitate cu celelalte țări. Eu am fost în Polonia de câteva ori.

AUTORUL RECOMANDĂ

Primul interviu al noului ambasador SUA la București: „Parteneriatul strategic cu România nu a fost niciodată mai puternic”

Radu Miruță îi răspunde lui Călin Georgescu. Ce spune ministrul Apărării despre baza Kogălniceanu

Recomandarea video

Mediafax
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
Digi24
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei Lavrov
Cancan.ro
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
„Inamicul este mai puternic decât noi”: propagandiștii lui Putin recunosc superioritatea Ucrainei și cer demisia liderului de la Kremlin
Mediafax
Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro
Click
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Albinele și păsările colibri beau alcool în fiecare zi
ECONOMIE Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit un lux pentru mulți români
16:27
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit un lux pentru mulți români
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Războiul din Iran, ziua 32: Atac cu rachete în Dubai. Explozii la Ierusalim. Aliații lui Trump din Golf cer continuarea războiului împotriva Iranului
16:25
🚨 Războiul din Iran, ziua 32: Atac cu rachete în Dubai. Explozii la Ierusalim. Aliații lui Trump din Golf cer continuarea războiului împotriva Iranului
DESTINAȚII Stațiunea din România, aflată la doar 3 ore de București, renumită pentru aerul său curat. Nu degeaba i se spunea „Plămânul de oțel al regiunii”
16:13
Stațiunea din România, aflată la doar 3 ore de București, renumită pentru aerul său curat. Nu degeaba i se spunea „Plămânul de oțel al regiunii”
FLASH NEWS Lovitură dată de CCR: transferul magistraților de la instanțe și parchete civile la cele militare e neconstituțional!
16:10
Lovitură dată de CCR: transferul magistraților de la instanțe și parchete civile la cele militare e neconstituțional!
NEWS ALERT Grindeanu îi roagă pe colegii din Coaliție „să se abțină de la lecții”/„Să vorbești de aroganță acum de la Palatul Victoria e un pic de râs”
16:04
Grindeanu îi roagă pe colegii din Coaliție „să se abțină de la lecții”/„Să vorbești de aroganță acum de la Palatul Victoria e un pic de râs”
ECONOMIE Doi pensionari au găsit soluția să nu mai plătească deloc facturile la curent, în plin val de scumpiri
16:00
Doi pensionari au găsit soluția să nu mai plătească deloc facturile la curent, în plin val de scumpiri

Cele mai noi

Trimite acest link pe