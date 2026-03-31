Politica externă actuală a României a fost aspru criticată de fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, în cadrul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat!. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a explicat de ce, din punctul său de vedere, țara noastră are o poziție nefiresc de modestă și monocordă, mizând doar pe cartea americană. Nici măcar în cazul țărilor din regiune, România nu se poate impune, ba chiar ignoră această zonă de securitate.

Nu avem lideri abili să poarte negocieri cu SUA sau Europa

Ionuț Cristache: Ce facem noi ca țară mică, expusă, care din momentul aderării stăm strict în subcupola de securitate a Statelor Unite, ce facem într-un scenariu negru de destrămare a NATO? Cine ne mai ține spatele? Avem lideri politici îndeajuns de abili, de puternici, de raționali și lucizi să poarte pe mai departe negocieri cu Statele Unite, cu țări punctuale din Europa sau din afară?

Călin Popescu Tăriceanu: În momentul de față nu cred că avem astfel de lideri. De multă vreme, politica externă a României și politica de alianțe militare pentru a asigura securitatea a mizat pe o singură carte, pe cartea americană. La un moment dat, vine un președinte care răstoarnă masa. România este într-o situație nu foarte confortabilă. Noi nu am fost în stare nu să creăm niște legături cu mari puteri care să ne apere,. Și o spun cu toată responsabilitatea. România nu a fost în stare să-și creeze niște punți, niște legături, măcar cu țările din regiune. Cu Polonia în primul rând, cu țările de la Vișegrad, Cu cei care sunt în Sud, bulgarii, grecii. Cu tot ceea ce înseamnă flancul estic al NATO.

România, desincronizată de formatul de securitate al țărilor estice

Politicianul a deplâns neglijența diplomației românești de a acorda atenție formatelor tip B9, care reunește toate țările de pe flancul estic. Toate având un obiectiv comun, apărarea în fața agresiunii rusești.

A fost creat la un moment dat un instrument care se numește formatul B-9, București-9, care reunește toate țările de pe flancul estic. Și care sunt confruntate cu același tip de amenințare, în principal din partea Rusiei. Acum sigur că războiul dintre Rusia și Ucraina a căzut în plan nu secund, nici terțiar. E complet desconsiderat. Nu se mai uită nimeni, pentru că toată lumea este concentrată pe ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Dar noi nu avem nici măcar acest format care să fi ajutat România să-și coordoneze eforturile de securitate cu celelalte țări. Eu am fost în Polonia de câteva ori.

