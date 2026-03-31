Tensiuni în Guvernul Bolojan înainte de votul UE-Mercosur. Un memorandum MAE ar fi blocat de ministerele Agriculturii și Justiției. Ce prevede – SURSE

Acordul UE-Mercosur, aplicat de la 1 mai 2026

Prin trimiterea „notei verbale” către Paraguay, gardianul legal al tratatelor Mercosur, Comisia Europeană a îndeplinit ultima etapă procedurală necesară pentru aplicarea cu titlu provizoriu, în conformitate cu decizia Consiliului din 9 ianuarie.

Astfel, acordul comercial interimar se va aplica cu titlu provizoriu de la 1 mai între UE. Toate țările Mercosur care și-au finalizat procedurile de ratificare și au notificat UE înainte de sfârșitul lunii martie. Paraguay a ratificat recent acordul și se preconizează că își va trimite notificarea în curând.

Aplicarea cu titlu provizoriu asigură eliminarea tarifelor pentru anumite produse încă din prima zi. Astfel, întreprinderile, consumatorii și fermierii din UE pot începe să beneficieze imediat de avantajele acordului, în timp ce sectoarele sensibile ale economiei UE sunt pe deplin protejate de garanții solide.

Aplicarea cu titlu provizoriu va asigura, de asemenea, o colaborare mai strânsă între UE și Mercosur cu privire la drepturile fundamentale ale angajaților și schimbările climatice. Ea va crea lanțuri de aprovizionare mai reziliente și mai fiabile.

Exportatorii vor putea afla mai multe despre cum pot profita de acest acord prin intermediul platformei Access2Markets. Toate informațiile vor fi disponibile în curând online.

