Tensiuni în Guvernul Bolojan înainte de votul UE-Mercosur. Un memorandum MAE ar fi blocat de ministerele Agriculturii și Justiției. Ce prevede – SURSE

În ședința extraordinară de Guvern de marți, Ministerul Afacerilor Externe ar vrea să trimită ambasadorul României la Bruxelles să voteze pentru partea politică a Acordului UE-Mercosur. Ministerul Agriculturii și Ministerul Justiției ar refuza să avizeze documentul. Ei reclamă că observațiile lor nu au fost luate în considerare, potrivit unor surse MEDIAFAX.

MAE va prezenta un Memorandum pentru mandatul ambasadorului României la Bruxelles de a vota pentru partea politică a Acordului Uniunii Europene cu țările MERCOSUR, în ședința extraordinară de guvern, potrivit aceleiași surse.

Conform Mediafax, ministrul Agriculturii Florin Barbu ar fi refuzat să avizeze Memorandumul pentru că observațiile transmise anterior nu ar fi fost luate în considerare. Și ministerul Justiției ar putea să nu ofere avizul necesar.

Situația poate crea noi tensiuni în Guvernul Bolojan și ridică întrebări despre poziția României în negocierile UE-Mercosur.

Acordul UE-Mercosur, aplicat de la 1 mai 2026

Prin trimiterea „notei verbale” către Paraguay, gardianul legal al tratatelor Mercosur, Comisia Europeană a îndeplinit ultima etapă procedurală necesară pentru aplicarea cu titlu provizoriu, în conformitate cu decizia Consiliului din 9 ianuarie.

Astfel, acordul comercial interimar se va aplica cu titlu provizoriu de la 1 mai între UE. Toate țările Mercosur care și-au finalizat procedurile de ratificare și au notificat UE înainte de sfârșitul lunii martie. Paraguay a ratificat recent acordul și se preconizează că își va trimite notificarea în curând.

Aplicarea cu titlu provizoriu asigură eliminarea tarifelor pentru anumite produse încă din prima zi. Astfel, întreprinderile, consumatorii și fermierii din UE pot începe să beneficieze imediat de avantajele acordului, în timp ce sectoarele sensibile ale economiei UE sunt pe deplin protejate de garanții solide.

Aplicarea cu titlu provizoriu va asigura, de asemenea, o colaborare mai strânsă între UE și Mercosur cu privire la drepturile fundamentale ale angajaților și schimbările climatice. Ea va crea lanțuri de aprovizionare mai reziliente și mai fiabile.

Exportatorii vor putea afla mai multe despre cum pot profita de acest acord prin intermediul platformei Access2Markets. Toate informațiile vor fi disponibile în curând online.

