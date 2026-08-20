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Guvernul demis, pus la zid de avocatul Toni Neacșu: „Hotărâri nelegale, care pot fi anulate în instanță”

Guvernul demis, pus la zid de avocatul Toni Neacșu: „Hotărâri nelegale, care pot fi anulate în instanță”
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Avocatul Adrian Toni Neacșu lansează acuzații dure la adresa Guvernului demis, pe care îl acuză că adoptă hotărâri care depășesc limitele constituționale și legale ale unui Executiv cu atribuții restrânse. Într-o postare pe Facebook, Neacșu susține că cel puțin două hotărâri aflate pe agenda ședinței de Guvern încalcă limitele de competență ale unui guvern demis și avertizează că acestea ar putea fi anulate ulterior în instanță.

„Astăzi se vor adopta cel puțin 2 astfel de Hotărâri de Guvern”

Avocatul afirmă că Executivul urmează să adopte acte care instituie politici publice noi, deși Guvernul nu mai beneficiază de puteri depline.

„Astăzi se vor adopta cel puțin 2 astfel de Hotărâri de Guvern, care instituie politici noi cu încălcarea art. 37 din Codul administrativ și care depășeșc sfera simplă a actelor de administrare a treburilor curente (art 110 alin 4 din Constituție). Ambele au avize negative de la Consiliul legislativ”, scrie Toni Neacșu.

În opinia sa, problema nu este una de oportunitate politică, ci de competență juridică a Executivului aflat în această situație.

Contractul CFR, valabil până în 2030, în centrul criticilor

Una dintre hotărârile vizate se referă la Contractul de activitate și performanță al CFR. Neacșu susține că documentul stabilește angajamente ale statului pe o perioadă care depășește evident ceea ce ar putea decide un Guvern demis.

Aprobarea Contractului de activitate și performanță al CFR stabilește noi drepturi și obligații ale statului în relația cu CFR și finanțarea acesteia până în 2030, evident mult peste limitele pe care și le poate asuma un guvern demis”, afirmă avocatul.

Neacșu argumentează că stabilirea unor asemenea politici publice ar trebui să fie apanajul unui Executiv care beneficiază de un mandat parlamentar.

„Doar un guvern cu puteri depline, care acționează în baza votului de încredere acordat de Parlament, poate realiza politica publică a statului în domeniul transportului feroviar, ca de altfel orice altă politică publică”, susține el.

O a doua hotărâre criticată de avocat privește instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producția de cartofi din 2026, în valoare de 300 de euro pe hectar.Potrivit avocatului, această măsură ar reprezenta, la rândul său, o politică publică nouă, întrucât sprijinul financiar nu ar fi fost stabilit anterior printr-o lege.

„Ajutorul financiar nu este aprobat anterior printr-o lege ci este instituit direct de către Guvern, ceea ce în mod evident reprezintă o opțiune de politică publică nouă a statului în domeniul acordării ajutoarelor de stat”, explică avocatul.

„Vor putea fi oricând atacate în justiție”

Toni Neacșu avertizează că faptul că măsurile sunt populare sau utile din punct de vedere politic nu le-ar pune la adăpost de un eventual control judecătoresc. Avocatul susține că PSD și Sorin Grindeanu ar putea evita să conteste în instanță hotărârile, însă alte persoane ar putea face acest lucru.

Chiar dacă din motive de oportunitate politică PSD și Sorin Grindeanu nu vor ataca în justiție și aceste acte nelegale (și acestea și cele de ieri sunt populare și folositoare), nu înseamnă că ele nu vor putea fi oricând atacate în justiție de orice altă persoană, acum sau peste 1 an”, scrie Neacșu.

Fiind ușor predictibilă anularea lor pentru încălcarea competențelor Guvernului”, conchide avocatul.

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