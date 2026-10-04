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Alegeri în Brazilia. Ce arată sondajele despre șansele fiului lui Bolsonaro și președintelui socialist Lula, principalii favoriți pentru turul II

Alegeri în Brazilia. Ce arată sondajele despre șansele fiului lui Bolsonaro și președintelui socialist Lula, principalii favoriți pentru turul II
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Ultimele sondaje de dinaintea desfășurării alegerilor generale în Brazilia îl arată pe președintele socialist Lula da Silva poziționat pe primul loc. 

Cu toate că îl întrece pe senatorul de dreapta Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte conservator Jair Bolsonaro, este puțin probabil să obțină suficiente voturi pentru a câștiga din primul tur. Turul al doilea devine inevitabil și va fi organizat pe 25 octombrie 2026.

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Ce arată ultimele sondaje?

Lula, în vârstă de 80 de ani,candidează din partea Partidului Muncitorilor, o formațiune socialistă democrată de centru-stânga înființată în 1980.

Flavio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, candidează din partea Partidului Liberal, o formațiune național-conservatoare înființată în 2006 ce este etichetată de presa braziliană ca mișscare de extrema dreaptă.

Potrivit sondajului realizat de UOL pe 2 octombreie 2026:

  • Lula da Silva se poziționează pe primul loc – 40%
  • Flavio Bolsonaro – 36,2%
  • Augusto Cury (partidul Avante) – 5,6%
  • Ronaldo Caiado (Partidul Social Democrat din Brazilia) – 3,7%
  • Renan Santos (Partidul tehnocapitalist și bukelist Misiunea) – 3,5%
  • Romeu Zema (Partidul NOVO – libertarian de dreapta)  – 1% potrivit BBC/PollingData

Bolsonaro l-a depășit pe Lula într-un sondaj realizat de Palver între 30 septembrie și 3 octombrie, senatorul conservator având 47% popularitate, iar Lula 43%.

Bolsonaro jr. ar putea câștiga alegerile din turul 2

Un sondaj realizat de institutul Quaest cu 3.702 de respondenți, publicat sâmbătă,  arată că ambii candidați sunt la egalitae, însă cu o marjă mai redusă: Bolsonaro -45%, Lula – 46%.

În cazul turului 2 dintre cei doi, senatorul l-ar putea devansa pe actualul președinte, având 44% față de 42%, și ar putea deveni noul președinte al Braziliei.

Sursa Foto: Președinția Braziliei/Parlamentul Braziliei

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