„Nu știu ce decide Guvernul”. Este comentariul lui Traian Băsescu referitor la vila de protocol ce urmează a-i fi atribuită fostului președinte al României.

Guvernul are pe ordinea de zi, în ședința de vineri, un proiect de hotărâre prin care i se atribuie lui Traian Băsescu o locuinţă de protocol. Este vorba despre imobilul din strada Emile Zola, numărul 2A, din Sectorul 1.

Decizia vine după ce Curtea Constituțională a dat câștig de cauză fostului președinte în procesul intentat statului român, prin care a contestat pierderea privilegiilor prezidențiale.

„Nu știu ce decide Guvernul. Eu am cerut acum o lună punerea în aplicare a deciziei CCR”, a declarat Traian Băsescu, pentru Gândul.

