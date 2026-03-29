După eșecul „Vinerea Verde” pe bicicletă și trotinetă, USR propune acum gratuitate pe transportul în comun din București

Ruxandra Radulescu
USR propune introducerea unui program pilot, ce oferă transport gratuit în fiecare vineri, în scopul atragerii cetățenilor către transportul public și reducerea utilizării autoturismului personal, în contextul creșterii prețului la combustibil. Proiectul este însă „reșapat”, după alte eșecuri. De exemplu, în 2021, ministerul Mediului a venit cu o astfel de inițiativă și miniștrii, la vremea aceea din Guvernul Cîțu, au mers la muncă cu trotineta, bicicleta sau transportul în comun.

Filiala USR București vine cu proiectul „Green Friday” ce pune la dispoziția cetățenilor transport public gratuit în fiecare vineri. Scopul este reducerea poluării, dar ar trebui să vină și în ajutorul șoferilor care suportă cu greu majorarea prețurilor la carburanți.

„„Green Friday” – transport public gratuit în fiecare vineri în #București
USR București a propus un program pilot care poate schimba mobilitatea urbană: transport public gratuit în fiecare vineri, măsură care face parte dintr-un cadru mai amplu de 6 direcții pentru modernizarea transportului public din #Capitală, gândit pentru a reduce traficul și a încuraja alternativele mai accesibile și mai puțin poluante”, transmite USR pe pagina de Facebook.

Acest program face  parte dintr-un proiect în șase etape, mai transmite USR.

„„Green Friday” – transport public gratuit vinerea (program pilot)
Infrastructură prioritară – benzi dedicate, reabilitarea liniilor de tramvai, extinderea rețelei și trasee optimizate

Reorganizarea TPBI și STB – separarea clară între planificare și operare pentru eficiență
Fără autobuze diesel până în 2035 – tranziție completă către transport nepoluant

Digitalizare și date în timp real – monitorizare modernă + transparență pentru public
Modernizarea „București City Tour” – linie turistică relansată, bilete digitale și integrare cu alte servicii

Propunerile au fost elaborate de consilierii generali USR București: Dragoș Radu, Nicorel Nicorescu, Bogdan Sabo și Dan Dobrescu, împreună cu Lucian Judele, administratorul public al Capitalei, în urma consultărilor cu specialiști și utilizatori.

Schimbarea reală nu vine dintr-o singură măsură, ci din aplicarea consecventă a unui set de soluții care, împreună, pot transforma transportul public într-un sistem rapid, accesibil și atractiv pentru bucureșteni”, mai transmite filiala USR București.

