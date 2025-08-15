Trump expulzează infractorii, dar primește un „criminal de război” / Analist: Se crede un erou care sfărâmă sistemul cu mâinile lui

Donald Trump expulzează migranții infractori, dar primește pe pământ american un „criminal de război”. Nu este o chestiune de legalitate, dar poate fi una de moralitate? Analiștii afirmă că nu este cazul să vorbim despre moralitate, în ceea ce privește Administrația Trump.

Trump, inamicul autodeclarat al criminalilor

„Vom expulza toți membrii unor bande de imigranți ilegali și toți infractorii migranți care operează pe teritoriul american”, a fost una dintre promisiunile electorale ale președintelui Donald Trump. De altfel, Trump și-a construit campania pe acuzația că Joe Biden a permis intrarea în America a „teroriștilor”. Și a promis închiderea granițelor.

„A decis să ne deschidă granița, să ne deschidă țara pentru oamenii care vin din închisori, pentru oamenii care vin din instituții de boli mintale, aziluri de nebuni, pentru teroriști. Avem cel mai mare număr de teroriști care vin în țara noastră chiar acum, toți teroriștii, din întreaga lume, nu doar din America de Sud, vin din Orientul Mijlociu, de peste tot”, a spus Trump în singura dezbatere electorală cu Joe Biden.

Zis și făcut. „Raidurile de deportare în masă ale lui Trump au dus la o creștere cu 655% a arestărilor teroriștilor care cutreieră SUA”, titra New York Post, în aprilie 2025.

Putin, „criminal de război” declarat de CPI

Vladimir Putin este urmărit internațional pentru crime de război. În martie 2023, CPI a emis mandat de arestare împotriva președintelui rus, acuzat de crime de război în Ucraina, pentru deportarea ilegală a mii de copii ucraineni de pe teritoriul Ucrainei în Federația Rusă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit mandatul de arestare „scandalos și inacceptabil”.

Moscova a negat în mod repetat acuzațiile conform cărora forțele sale armate ar fi comis atrocități în timpul invaziei în Ucraina, care a debutat în 24 februarie 2022.

Dintre cele 139 de state care au semnat Statutul de la Roma, 29 nu l-au ratificat. Dintre acestea, 4 au anunțat oficial că nu mai intenționează să ratifice tratatul. Este vorba despre Israel, Rusia (2016), Statele Unite (2002) și Sudan.

Astfel, din punct de vedere legal, nici Statele Unite ale Americii și nici Federația Rusă nu recunosc jurisdicția Curții Penale Internaționale (CPI), nefiind parte la Statutul de la Roma.

„E doar un show personal”

„Găsirea unui loc neutru pentru a găzdui întâlnirea dintre Trump și Putin nu va fi una ușoară, având în vedere că președintele rus a fost pus sub acuzare pentru crime de război în 2023 de către Curtea Penală Internațională și, prin urmare, este supus arestării în 125 de țări”, scria The Guardian, după anunțul unei discuții față în față a celor doi.

A fost ales, însă, statul american Alaska pentru întâlnirea lor, chiar dacă Trump a spus de la Casa Albă: „Vineri, voi merge în Rusia”, pentru ca apoi să revină, menționând Alaska.

Potrivit profesorului universitar Sergiu Mișcoiu, totul este doar un “show personal” pus la cale de Donald Trump, chiar și cu “riscul de a legitima regimul lui Vladimir Putin și modul de a face politică prin invadarea altor teritorii și altor state”. Iar alegerea locului pentru discuții nu este surprinzătoare.

“Nu e nimic surprinzător că Statele Unite îl acceptă pe teritoriul lor pe Vladimir Putin. Au procedat în felul acesta în trecut și cu alți șefi de state și de guverne, întrucât nu există de fapt niciun fel de opreliște legală. Despre cea morală nu cred că este cazul să vorbim, în ceea ce privește Administrația Trump”, a comentat Mișcoiu, profesor universitar la UBB.

„Răul e deja făcut”

„Se crede un erou care sfărâmă sistemul cu mâinile lui” afirmă profesorul Mișcoiu despre Donald Trump, completând că pentru președintele american „este mai important ca din mediere să iasă cel mai bine el însuși”.

Profesorul Mișcoiu vede ca scop al întâlnirii dintre cei doi lideri drept un alt plan de „a-l face pe Trump să arate bine”. Ba mai mult, consideră „răul deja făcut”, din moment ce „un stat care nu este parte într-un conflict beligerant negociază pacea”, dar nu invită la discuții „partea vătămată, cea invadată”.

