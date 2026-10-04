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Trump face o nouă promisiune înaintea alegerilor intermediare din SUA: „Cecuri de aproape 100 de dolari pentru cei 20 milioane de pensionari minunați”

Trump face o nouă promisiune înaintea alegerilor intermediare din SUA: „Cecuri de aproape 100 de dolari pentru cei 20 milioane de pensionari minunați”
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Donald Trump a anunțat că este încântat să anunțe că administrația sa prezidențială va oferi cecuri de aproape 100 de dolari pentru 20 de milioane de pensionari americani. 

Președintele susține că ajutorul financiar oferit îi va ajuta pe seniorii Americii să-și plătească primele pentru asigurările medicale.

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Liderul de la Casa Albă a anunțat că banii provin din Fondul de Dezvoltare Medicare, folosit anterior de adversarii democrați din Congres pentru „risipă,  fraude și grupuri de interese”. Trump îi mai acuză pe democrați că au contribuit la scumpirea serviciilor medicale sub administrația fostului președinte Joe Biden.

„Sunt încântat să vă anunț că Administrația mea va începe, imediat, să trimită „cecuri” de aproape 100 de dolari către peste 20 de MILIOANE de pensionari minunați, pentru a-i ajuta să-și plătească primele pentru Medicare Partea B, pe care noi le-am redus deja cu sume semnificative.Acești bani vor veni din Fondul de Dezvoltare Medicare, un „fond de șpagă” absolut inutil folosit doar de către „Dumocrații” din Congres pentru a plăti risipa, frauda și abuzurile prietenilor lor din grupurile de interese speciale, crescând totodată costurile serviciilor medicale.”

Trump a mai spus că fondul ar putea reduce semnificativ costurile pensionarilor americani și îl acuză pe Biden pentru că ar fi ruinat sistemul de securitate socială și asigurări medicale, după ce a permis zecilor de milioane de imigranți să intre ilegal în SUA.

„În sfârșit, folosim acest fond, alături de acordurile mele de tipul „Națiunea cea mai Favorizată”, pentru a REDUCE substanțial costurile pentru seniorii noștri!Am promis să protejez și să conserv Medicare și Securitatea Socială, care erau pe punctul de a fi RUINATE de către Joe Biden, cel care, cu prostie și rea-credință, a lăsat zeci de milioane de imigranți ilegali să intre în țara noastră – iar noi facem exact ceea ce trebuie pentru seniorii Americii!”

Oferirea de cecuri de aproape 100 de dolari pentru 20 de milioane de pensionari americani este o altă promisiune făcută de președintele american după ce luna trecută a spus că va oferi dividente de 5.000 de dolari fiecărui votant american înm cazul în care republicanii vor câștiga alegerile intermediare.

Trump l-a acuzat din nou pe Biden pentru suprataxarea americanilor. Președintele promite că 1 milion de americani suprataxați în timpul administrației democrate vor primi cecuri de rambursare. 

„Acest ajutor este complet separat de „cecurile” de rambursare, la fel de consistente, pe care le trimitem către un milion de americani care au fost suprataxați de Joe Biden pentru planurile lor din cadrul legii asistenței medicale inaccesibile. Pentru că eu am livrat rezultate pe această temă extrem de importantă pentru poporul american, oamenii pot fi siguri că extrem de popularul „Dividend Trump” de 5.000 de dolari va fi distribuit fiecărui cetățean american dacă, și atunci când, republicanii vor câștiga alegerile de la jumătatea mandatului! Vă mulțumesc pentru atenție.”

America experimentează fenomenul îmbătrânirii populației și scăderea natalității

Din 2010, rata natalității în SUA a scăzut sub pragul de înlocuire a populației. Îmbătrânirea populației, un fenomen care se manifestă în alte părți ale lumii dezvoltate și în unele țări aflate în curs de dezvoltare, afectează semnificativ populația albă din SUA de la Marea Recesiune din 2008.

Cu toate că ritmul de îmbătrânire a populației rămâne lent, SUA se confruntă cu un deficit de lucrători calificați. Automatizarea industrială accelerată este văzută ca o soluție pentru a compensa deficitul forței de muncă. Participarea femeilor la forța de muncă a crescut pe măsură ce rata natalității a scăzut. Femeile americane , chiar dacă amână conceperea copiilor până la o vârstă mai înaintată,  continuă să aibă totuși mai mulți copii în raport cu alte țări industrializate, chiar dacă SUA nu oferă programe de asistență socială generoase precum țările europene.

Democrații susțin că economia SUA are nevoie de muncitori străini. Însă, conservatorii și republicanii care pun prioritățile americanilor pe primul loc susțin că migranții ilegali lucrează doar în servicii alimentare, spații verzi, în curățenie și în construcții pe salarii mici, în vreme ce americanii fără studii superioare sunt ignorați de angajatori.

Sursa Foto: Hepta

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