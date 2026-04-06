Daniel Băluță a anunțat, într-o postare pe rețelele de socializare, că s-a întâlnit cu Paolo Zampolli, trimisul special al președintelui Donald Trump pentru parteneriate globale. Discuțiile au vizat investițiile strategice în Sectorul 4 al Capitalei, incluisv extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii.
„Am avut onoarea de a mă întâlni, zilele trecute, cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale. Discuțiile noastre au vizat Sectorul 4 și investițiile strategice pe care le facem pentru dezvoltarea Bucureștiului, precum extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii”, a scris Daniel Băluță pe Facebook.
„În același timp, acest dialog a reconfirmat importanța comunităților din care facem parte, precum și a valorilor comune care definesc națiunile noastre, democrația, libertatea, și, totodată, respectul pentru istorie, educație și cultură”.
„În contextul actual, aceste repere devin cu atât mai relevante. În același spirit, ne-am exprimat deschiderea de a dezvolta proiecte culturale comune, dedicate atât generației prezente, cât și celor viitoare. Voi reveni în perioada următoare cu detalii suplimentare privind aceste inițiative”.
