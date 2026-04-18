Tudor Chirilă, discurs politic la concert, în această seară, în Capitală. „Puterea este cel mai rău drog din lume"

Tudor Chirilă a transformat scena într-o tribună, în această seară, în Capitală, livrând un discurs cu accente politice și sociale puternice, în fața publicului venit să asculte trupa Vama. Artistul a vorbit deschis despre abuzul de putere, religie și manipulare, într-un moment care a depășit cu mult zona artistică și a intrat direct în terenul criticii publice.

Vezi galeria foto
11 poze

Tudor Chirilă, critici la adresa liderilor politici

Artistul a atacat liderii politici care, în opinia sa, folosesc religia pentru a-și consolida influența și pentru a manipula masele. Fără să dea nume, Chirilă s-a referit direct la Președintele SUA, Donald Trump, care, recent, a postat pe rețelele sociale o fotografie cu acesta, care îl înfățișa drept Iisus. Trump a șters apoi postarea, declarând că „Am postat-o. Credeam că sunt eu în rolul unui medic”.

„Ca să construiască dictaturi, șarlatanii se folosesc de Dumnezeu ca să vândă iluzia bunăstării. Toată lumea se folosește de Dumnezeu, de Iisus și de religie, în stocuri mai mult sau mai puțin oneroase. În stocuri mai mult sau mai puțin oculte.

Sau multă lume, nu toată lumea, multă lume se folosește, rectific. Și atunci cântecul ăsta a apărut în 2008, face parte de pe discul nostru, primul nostru disc, Vama, la care ținem foarte mult. Dar acum am ajuns în 2026, vedem un președinte care conduce cea mai puternică țară din lume și care pun meme-ur și cu el reprezentând-l pe Iisus.”

Tudor Chirilă

„E cel mai rău drog din lume, puterea”

Chirilă a mers și mai departe, făcând referire la liderii care rămân prea mult timp în funcții de putere, sugerând că durata mandatului devine, inevitabil, o problemă. Făcând referire la Vladimir Putin.

„Vedem, la graniță un război pornit de un dictator care e la putere de 25 de ani. Ș vă spun eu că nimeni nu e bine să stea la putere mai mult de două mandate. Pentru că puterea este un drog mai puternic decât iarbă, decât eroină, decât orice. E cel mai rău drog din lume, puterea. Deci, atunci când vedeți unul care stă la putere de 26 de ani, să știți că ceva nu e în regulă acolo.

Și tot acești oameni care pornesc războaie, care mențin o stare, care stârnesc extremis, care ne ațâță pe noi unii împotriva altora, care se folosesc de Dumnezeu ca să atace diverse norități și așa mai departe. Toți oamenii ăștia fac chestia asta cu noi, ca martori, și mai stăm și ne uităm de multe ori neputincioși. Dumnezeu, care este folosit de acești oameni, nu se poate apăra.

El nu poate coborî și nu vine să spună la știri, și cred că dacă Dumezeu s-ar cobori să se apere, ar găsi o situație în care să facă și pe el vinovat de ceva. Cântecul ăsta trebuie, cumva, să tragă un semnal de alarmă. E mica noastră încercare. Suntem o trupă mică, cu resurse mici, dar avem ceva care poate că ne poate ajuta de acum înainte pe toți, atâta mai avem, cuvântul.”

Nicușor Dan | Foto – Mediafax

Critici recente la adresa lui Nicușor Dan

Discursul din această seară nu este o ieșire izolată. De ani buni, Tudor Chirilă are o voce constantă în spațiul public, criticând deciziile politice pe care le consideră greșite sau periculoase.

În relația cu Nicușor Dan, ruptura nu s-a produs peste noapte. Artistul a devenit tot mai critic în timp, pe fondul deciziilor considerate contradictorii cu promisiunile inițiale.

Momentul de vârf a venit recent, odată cu avizarea șefilor marilor parchete. Într-un amplu comentariu pe contul său de socializare, solistul trupei Vama nu a ezitata să-l numească pe președinte pesedist, acuzându-l de trădare. Chirilă avertiza că președintele își va pierde susținătorii cărora le-a promis o Românie onestă.

Artistul a vorbit despre compromisuri, despre influențe din zona vechilor structuri de putere și despre riscul ca susținătorii să fie dezamăgiți definitiv.

În același registru, artistul a mai criticat, în trecut, lentoarea reformelor, lipsa de fermitate în fața sistemului și tendința unor lideri de a face concesii pe care electoratul nu le-a validat.

Recomandarea video

Citește și

