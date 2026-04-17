Mai multe ONG-uri, care l-au susținut pe Nicușor Dan, au semnat o scrisoare deschisă de protest la adresa președintelui. După numirile procurorilor „controversaţi” în funcţie de către preşedinte, societatea civilă îi tansmite preşedintelui câteva mesaje şi poziţii. Printre semnatari se află și influenceri precum Tudor Chirilă sau fostul judecător Cristian Danileț.

Printre semnatarii scrisorii de numără celebrul artist Tudor Chirilă, scriitorul Vladimir Tismăneanu, judecătorul Cristi Danileţ, ziarista Emilia Şercan ş.a.

De asemenea, documentul este semnat şi de 25 de ONG-uri care l-au susţinut pe preşedinte în campania electorală la prezidenţiale.

Ce îi transmit preşedintelui foştii susţinători din societatea civilă

Scrisoarea adresată lui Nicuşor Dan conţine şi câteva opinii „exprimate de voci puternice din societatea civilă”.

„𝙎𝙘𝙧𝙞𝙨𝙤𝙖𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙨𝙘𝙝𝙞𝙨𝙖̆ 𝙘𝙖̆𝙩𝙧𝙚 𝙋𝙧𝙚𝙨̦𝙚𝙙𝙞𝙣𝙩𝙚𝙡𝙚 𝙍𝙤𝙢𝙖̂𝙣𝙞𝙚𝙞, 𝙉𝙞𝙘𝙪𝙨̦𝙤𝙧 𝘿𝙖𝙣 Domnule Președinte, Solicitările noastre, la care ați făcut referire cu ironie, nu sunt revendicări arbitrare, ci vizează exclusiv propriile dumneavoastră angajamente(…). Ați ales să răspundeți criticilor nu cu argumente, ci cu aroganță. Nu cu responsabilitate, ci printr-o mimare a cinismului specific celor pe care ați promis că îi veți combate. Mai grav, ați tratat cu superioritate oameni care au susținut activ schimbarea în bine, care și-au asumat costuri reale pentru a vă susține și care v-au acordat încredere în baza programului pe care dumneavoastră vi l-ați asumat. Deciziile adoptate până în prezent indică, în mod îngrijorător, o continuitate a practicilor din mandatul fostului președinte Klaus Iohannis, un mandat care a contribuit la erodarea încrederii publice, la tolerarea corupției și la amplificarea tensiunilor sociale și politice(…). Prin deciziile și atitudinea dumneavoastră recentă, ați demonstrat nu doar o abatere de la promisiuni, 𝙘𝙞 𝙤 𝙙𝙚𝙘𝙪𝙥𝙡𝙖𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙪𝙣𝙙𝙖̆ 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙚𝙡𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧𝙖𝙩𝙪𝙡 𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙫-𝙖 𝙨𝙪𝙨𝙩̦𝙞𝙣𝙪𝙩. Ați ales să minimalizați această ruptură, în loc să o corectați. Votul primit nu a fost unul de încredere oarbă, ci un mandat condiționat de reforme reale și de respectarea angajamentelor asumate. Astăzi, acest mandat este grav compromis. La fel ca predecesorul dumneavoastră, riscați să rămâneți în istorie nu ca un reformator, ci ca un continuator al unui sistem pe care ați promis că îl veți destructura. 𝙎𝙤𝙘𝙞𝙚𝙩𝙖𝙩𝙚𝙖 𝙘𝙞𝙫𝙞𝙡𝙖̆ 𝙣𝙪 𝙫𝙖 𝙧𝙖̆𝙢𝙖̂𝙣𝙚 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩𝙖𝙩𝙤𝙧. 𝙑𝙤𝙢 𝙖𝙘𝙩̦𝙞𝙤𝙣𝙖, 𝙫𝙤𝙢 𝙙𝙤𝙘𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖 𝙨̦𝙞 𝙫𝙤𝙢 𝙨𝙖𝙣𝙘𝙩̦𝙞𝙤𝙣𝙖 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙛𝙞𝙚𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙯𝙞𝙚 𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙩𝙧𝙖̆𝙙𝙚𝙖𝙯𝙖̆ 𝙖𝙘𝙚𝙨𝙩 𝙢𝙖𝙣𝙙𝙖𝙩. 𝙉𝙪 𝙫𝙤𝙢 𝙢𝙖𝙞 𝙖𝙘𝙘𝙚𝙥𝙩𝙖 𝙨𝙖̆ 𝙛𝙞𝙢 𝙥𝙖̆𝙘𝙖̆𝙡𝙞𝙩̦𝙞 𝙨̦𝙞 𝙙𝙞𝙨𝙥𝙧𝙚𝙩̦𝙪𝙞𝙩̦𝙞 𝙥𝙧𝙞𝙣 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙞𝙨𝙞𝙪𝙣𝙞 𝙛𝙖̆𝙘𝙪𝙩𝙚 𝙙𝙤𝙖𝙧 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙖 𝙛𝙞 𝙞̂𝙣𝙘𝙖̆𝙡𝙘𝙖𝙩𝙚. Ați avut șansa să schimbați sistemul; dacă ați ales să îl serviți, veți fi judecat ca parte a lui.”

Nicuşor Dan a afirmat recent că se va folosi de cunoştinţele societăţii civile ca să adune dovezile prin care va arăta românilor de ce au fost anulate alegerile din 2024.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Clotilde Armand rupe rândurile USR şi sare în ajutorul lui Nicuşor Dan

USR-iştii au trecut la înjurături la adresa lui Nicuşor Dan: “F… off”