Lia Olguța Vasilescu anunță căderea guvernului Bolojan. Când și în ce condiții

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, a spus, la Antena3, că guvernul Ilie Bolojan va cădea, dacă nu se va ajunge la un acord în coaliția de guvernare cu privire la reforma administrației administrației publice locale.

„Da”, a răspuns scurt Lia Olguța Vasilescu, la întrebarea moderatorului Antena 3: „Domnul Bolojan, la întrebarea dacă nu iese treaba cu reducerile din primării și consilii județene, a lăsat clar să se înțeleagă că va pleca. Dacă Ilie Bolojan nu schimbă și nu vrea să armonizeze cu ceea ce vreți dumneavoastră, întrebarea este: cade sau nu guvernul?”

În paralel, premierul Ilie Bolojan, aflat la un interviu la o televiziune, a evitat să spună dacă își va da demisia, în condițiile în care negocierile privind reforma administrației locale ar eșua.

„În această perioadă, cred că suntem conștienți de două aspecte. În primul rând, că stabilitatea politică este un element important (…) În al doilea rând, indiferent cine va fi în guvernare, indiferent ce coaliție s-ar face astăzi, mâine, poimâine, nu ai foarte multe variante. În astfel de situații nu poți lucra decât să îți scazi cheltuielile, să nu-ți risipești banii și să-ți încasezi veniturile”, a declarat premierul, la Euronews.