Cel mai nou sondaj realizat de PoderData/Aya arată că președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva are 49% șanse să fie reales.

Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, are 51% șanse să câștige turul al doilea al alegerilor prezidențiale, potrivit Bloomberg.

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Actualul președinte brazilian candidează din partea Partidului Muncitorilor din Brazilia. Senatorul Bolsonaro candidează din partea Partidului Liberal, însă contrar denumirii, este ideologic mai degrabă o formațiune politică conservatoare și națională de dreapta.

Rezultatele de la primul tur din 4 octombrie

Turul al doilea al alegerilor prezidențiale este programat să aibă loc pe 25 octombrie. Primul tur al scrutinului desfășurat pe 4 octombrie 2026 a fost câștigat de senatorul conservator Flavio Bolsonaro, care a obținut 56 milioane de voturi (47,03%).

Socialistul Lula da Silva, aflat în funcție la cel de-al treilea mandat prezidențial din ianuarie 2023, a obținut 53 milioane de voturi (44,16%). Sondajele anterioare îl dădeau pe prima poziție pe președintele socialist care l-a învins la alegerile prezidențiale din 2022 pe Jair Bolsonaro.

Fostul președinte Bolsonaro. un aliat al președintelui american Donald Trump, este în prezent în arest. El îi susține candidatura fiului său la președinția Braziliei. El execută o pedeapsă de 27 de ani și 3 luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.

Sursa Foto: Facebook