Luca Niculescu, prima reacție după ultimatumul dat de Nicușor Dan partidelor

Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan, a transmis un mesaj după ultimatumul dat de președintele României partidelor. Reacția vine la scurt timp după ce, conform informațiilor Gândul din surse de la Palatul Cotroceni, șeful statului ar fi pregătit inclusiv să dizolve Parlamentul vineri, 16 octombrie, dacă partidele politice nu reușesc să ajungă până joi la o înțelegere pentru susținerea unui nou guvern.

Într-o postare pe Facebook, Luca Niculescu a transmis că azi s-au încheiat cele 2 zile pline de consultări cu partidele pentru formarea noului Guvern. Programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse joi, 15 octombrie, la Parlament. Luca Niculescu spune că obiectivul este instalarea rapidă a unui Guvern stabil, care să lucreze pentru cetățeni.

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„Am încheiat azi două zile pline de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Guvern.

Le mulțumesc tuturor partidelor și grupurilor parlamentare pentru timpul acordat, pentru deschidere și pentru propunerile pe care mi le-au transmis. Dialogul rămâne deschis, cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români.

Joi depunem la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetățeni. Fac tot ce ține de mine pentru asta”, a notat Luca Niculescu pe Facebook.

Dizolvarea Parlamentului, o variantă luată în calcul de președinte

Nicușor Dan ar fi luat în calcul dizolvarea Parlamentului în ziua de vineri, 16 octombrie, dacă partidele nu ajung la un acord pentru susținerea Guvernului Luca Niculescu. Potrivit informațiilor Gândul din surse de la Palatul Cotroceni, președintele le-ar fi transmis liderilor politici că joi este termenul-limită pentru formarea unei majorități.

Nicușor Dan nu ar mai accepta prelungirea negocierilor fără un acord concret. Potrivit surselor citate, dacă partidele nu formează o majoritate, președintele nu ar mai desemna un alt premier și ar putea dizolva Parlamentul vineri, deschizând calea alegerilor anticipate. Mai multe informații AICI.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto