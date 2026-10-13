Învestirea Guvernului Niculescu, test pentru alianța PNL-USR-UDMR. Bolojan și Hunor, dispuși să voteze noul Guvern. Fritz rămâne pe poziții și susține alegerile anticipate

Relațiile din Coaliția PNL-USR-UDMR sunt puse sub semnul întrebării în preajma votului pentru învestirea noului Guvern al României. Liderul liberalilor, premierul demis Ilie Bolojan, a confirmat marți, 13 octombrie, că partidul pe care îl conduce ia în calcul „încheierea unui acord” cu premierul desemnat Luca Niculescu, poziție adoptată și de reprezentanții minorității maghiare, conduși de Kelemen Hunor. La câteva ore după anunțul făcut de Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz a declarat, pentru Digi24, că formațiunea sa nu este dispusă să voteze un Executiv care nu se bazează pe o majoritate parlamentară clară și că susține, în continuare, demararea procedurii de declanșare a alegerilor anticipate.

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„Nu putem să facem parte din tot felul de aranjamente de culise” / „Nu înseamnă că nu vom colabora în continuare”

Întrebat dacă USR este dispus să urmeze exemplul PNL și să semneze un protocol de colaborare cu Luca Niculescu, Fritz a declarat că partidul pe care îl conduce refuză să susțină un Guvern care se bazează pe „aranjamente de culise”. Totuși, fostul primar al Timișoarei a mai punctat că o astfel de divergență nu împiedică cele două formațiuni politice să își continue colaborarea.

„Pentru noi, e evident că vom susține, în Parlament, așa cum am făcut întotdeauna, soluții bune pentru România. Ce nu putem face, în acest moment, este să susținem un Guvern unde nu este clar pe ce majoritate se va putea baza. Nu putem să facem parte din tot felul de aranjamente de culise. Avem, în acest moment, două abordări diferite (n.r. – noi și PNL). Dar asta nu înseamnă că nu vom colabora, în continuare, o guvernare fără PSD și AUR”, a declart Dominic Fritz la Digi24.

„Singura soluție sunt anticipatele. Orice altă soluție pe care o găsim noi, politicienii, va fi o soluție de aranjamente”

De asemenea, Dominic Fritz a fost pus în fața celor două scenarii prezentate, într-o postare publicată pe Facebook, de fostul președinte Traian Băsescu, care indica faptul că singurele soluții rămase pentru ca România să aibă un Executiv cu puteri depline sunt fie un Guvern de uniune națională, format din toate partidele care au participat la alegeri, fie un Guvern conturat după eventualele alegeri anticipate.

„Eu cred că singura soluție constructivă, productivă sunt alegerile anticipate. Sunt singura soluție care ar avea legitimitatea dată de către cetățeni. Orice „soluție” găsim acum noi, politicienii, va fi o soluție de aranjamente care nu poate să câștige încrederea cetățenilor României”, a mai precizat liderul USR.