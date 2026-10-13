Bolojan și premierul Bulgariei, discuții despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi atacurile asupra navelor comerciale

Ilie Bolojan a discutat telefonic cu premierul Bulgariei, Rumen Radev, despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și atacurile asupra navelor comerciale. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea coordonării dintre România şi Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia, pentru a întări securitatea regională, inclusiv cea maritimă.

Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Potrivit Biroului de presă al Guvernului, Ilie Bolojan a condamnat ferm atacurile asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei, pe care le-a calificat drept inacceptabile și încălcări grave ale dreptului maritim și internațional.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

El a precizat că aceste atacuri sunt consecințe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea coordonării dintre România și Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia, pentru întărirea securității regionale și maritime.

Rumen Radev a anunțat marți că două nave au fost lovite în apropierea coastei Bulgariei. Premierul bulgar a spus că dorește să o convoace pe ambasadoarea Rusiei, Eleonora Mitrofanova, după atacurile pe care le-a calificat drept „inacceptabile”.

Una a fost scufundată, iar echipajul ei, alcătuit din nouă sirieni şi un egiptean, este dat în continuare „dispărut”, iar cei 18 marinari de la bordul celei de a doua au fost salvaţi.