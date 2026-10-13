Prima pagină » Actualitate » Lucian Romașcanu, apel către parlamentari în plină criză politică: „Faceți ce trebuie fără să numărați voturi iluzorii!”

Lucian Romașcanu, apel către parlamentari în plină criză politică: „Faceți ce trebuie fără să numărați voturi iluzorii!”

Lucian Romașcanu, apel către parlamentari în plină criză politică: „Faceți ce trebuie fără să numărați voturi iluzorii!”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lucian Romașcanu, membru al Curții de Conturi Europene, le-a transmis un mesaj parlamentarilor, cărora le cere să își amintească de jurământul depus și să acționeze în interesul României, fără a se lăsa ghidați de calcule politice sau de interese personale.

Într-un mesaj transmis pe pagina sa de Facebook, Lucian Romașcanu a subliniat faptul că mandatul de parlamentar reprezintă o responsabilitate majoră față de cetățeni și față de țară, iar jurământul depus la preluarea funcției nu trebuie tratat ca o simplă formalitate. Declarația lui Lucian Romașcanu vine în contextul crizei politice din România, pe fondul tensiunilor de pe scena politică.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Sunt multe cele care lucrează împreună pentru ca un cetățean să ajungă membru al Parlamentului. Dar, dintre toate, oamenii cu speranțele lor și voia lui Dumnezeu sunt cele mai importante.

Odată ajuns în această supremă demnitate, fiecare parlamentar sigilează contractul cu țara sa prin următorul jurământ:

„Jur credință patriei mele România. Jur să respect Constituția și legile țării. Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor. Așa să mă ajute Dumnezeu”.

Sunt angajamente profunde, promisiuni peste care nu se poate trece. NU este o formalitate ce se cere doar îndeplinită pentru a accede în forul suprem al democrației românești.

Ce conține acest jurământ, este extrem de clar.

Ce nu conține, merită subliniat:

NU conține LINII ROȘII. NU condiționează serviciul în slujba țării de nicio conjunctură!”, a scris Lucian Romașcanu pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: Captură foto Facebook Lucian Romașcanu

„Faceți ce trebuie fără să numărați voturi iluzorii!”

De asemenea, el le cere parlamentarilor să pună interesul național înaintea calculelor politice și să ia deciziile necesare atunci în contextul în care România se confruntă cu o criză politică. La finalul declarației, Lucian Romașcanu precizează că nu mai este implicat în politică, însă subliniază că va rămâne preocupat de ceea ce se întâmplă în România.

„Doamnelor și domnilor care aveți în faptele voastre destinul Romaniei, intorceți-vă mintea și inimile la ceea ce ați jurat și faceți ceea ce trebuie când țara are nevoie!

Faceți ce trebuie fără să numărați voturi iluzorii! Deciziile din astfel de momente fac diferența între mici funcționari ai binelui propriu și aleși în serviciul țării.

Așa să vă ajute Dumnezeu!

PS Nu mai sunt implicat în politică, am ales un alt drum, dar voi fi mereu aproape de țară. Și, cum se spune, de la distanță se vede mai bine”, a transmis Lucian Romașcanu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Elena Udrea vede Guvernul Niculescu deja învestit. Ce a convins-o pe fosta ministră a Turismului că parlamentarii vor vota noul Executiv, chiar dacă nu respectă ordinele de partid
20:05
Elena Udrea vede Guvernul Niculescu deja învestit. Ce a convins-o pe fosta ministră a Turismului că parlamentarii vor vota noul Executiv, chiar dacă nu respectă ordinele de partid
ULTIMA ORĂ Firicel din Las Fierbinți a fost plasat sub control judiciar, după ce a provocat un accident rutier sub influența drogurilor
19:59
Firicel din Las Fierbinți a fost plasat sub control judiciar, după ce a provocat un accident rutier sub influența drogurilor
INEDIT Cum va arăta Târgul de Crăciun de la Craiova. Lia Olguța Vasilescu a făcut simulări
19:15
Cum va arăta Târgul de Crăciun de la Craiova. Lia Olguța Vasilescu a făcut simulări
LIFESTYLE Metoda veche de peste 100 de ani care îți menține casa caldă fără să pornești centrala. Cum poți reduce facturile la energie
19:10
Metoda veche de peste 100 de ani care îți menține casa caldă fără să pornești centrala. Cum poți reduce facturile la energie
ULTIMA ORĂ Ambasadoarea SUA în Grecia, de numele căreia se leagă și un scandal care a implicat România, și-a dat demisia în urmă cu puțin timp, după ce Casa Albă i-a cerut să facă un pas în spate. Guilfoyle a făcut anunțul pe platforma lui Elon Musk
18:29
Ambasadoarea SUA în Grecia, de numele căreia se leagă și un scandal care a implicat România, și-a dat demisia în urmă cu puțin timp, după ce Casa Albă i-a cerut să facă un pas în spate. Guilfoyle a făcut anunțul pe platforma lui Elon Musk
NEWS ALERT Luca Niculescu, prima reacție după ultimatumul dat de Nicușor Dan partidelor
18:26
Luca Niculescu, prima reacție după ultimatumul dat de Nicușor Dan partidelor
Mediafax
Panică în partide după amenințarea pe surse cu anticipatele a lui Nicușor Dan
Digi24
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Ce le-a transmis Nicușor Dan șefilor de partide
Cancan.ro
Prima reacție a PRO TV după ce actorul Cuzin Toma ar fi fost reținut. Ce spun despre comportamentul lui Firicel din Las Fierbinți
Prosport.ro
Imaginea zilei din România, surprinsă de un japonez: un Cybertruck, pe străzile din Câmpulung Muscel, lângă o Dacia!
Adevarul
Ritualul neobișnuit al fiicei actriței Diana Rigg. De ce înghite cenușa mamei sale înainte de a urca pe scenă
Mediafax
Cătălin Drulă îi cere lui Nicușor Dan să demită un consilier prezidențial. Cina care a stârnit scandalul
Click
Marinela Chelaru îi apare în vis soțului ei, la un an de la moarte! Mărturisirea emoționantă: „Îmi cântă piese venite parcă din altă lume”
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Cancan.ro
Fiul lui Nicolae Guță, condamnat cu executare! A leșinat la volanul BMW-ului după 2 fumuri dintr-o țigară 'dubioasă'. Judecătorii nu l-au mai iertat!
Ce se întâmplă doctore
Indemnizația pentru creșterea copilului poate fi recalculată. Cine poate primi bani în plus și ce documente trebuie depuse
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
NASA caută peșteri ascunse pentru a construi prima bază permanentă pe Lună
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
TENSIUNI Criza din Ceuta ar putea exploda într-un conflict armat dintre Spania și Maroc în următorii 10 ani, susține un sondaj realizat de Politico
19:52
Criza din Ceuta ar putea exploda într-un conflict armat dintre Spania și Maroc în următorii 10 ani, susține un sondaj realizat de Politico
Corina Drăgotescu: Curba de sacrificiu și iresponsabilitatea politică
19:41
Corina Drăgotescu: Curba de sacrificiu și iresponsabilitatea politică
MILITAR Navele comerciale și petrolierele care traversează strâmtoarea Ormuz, încă atacate cu rachete și drone la 7 luni de la începerea războiului SUA-Iran
19:38
Navele comerciale și petrolierele care traversează strâmtoarea Ormuz, încă atacate cu rachete și drone la 7 luni de la începerea războiului SUA-Iran
CONTROVERSĂ Serviciile secrete din Marea Britanie acuză Rusia că a intervenit în referendumul pentru Brexit din anul 2016
19:29
Serviciile secrete din Marea Britanie acuză Rusia că a intervenit în referendumul pentru Brexit din anul 2016
REACȚIE UDMR votează cu ambele mâini Guvernul Niculescu, indiferent de formulă. Kelemen Hunor: „Vom semna și un acord de susținere”
19:01
UDMR votează cu ambele mâini Guvernul Niculescu, indiferent de formulă. Kelemen Hunor: „Vom semna și un acord de susținere”
FLASH NEWS Calitatea locurilor de muncă devine o miză economică pentru UE. Comisia Europeană: Șocul energetic declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu frânează crearea de noi locuri de muncă
18:08
Calitatea locurilor de muncă devine o miză economică pentru UE. Comisia Europeană: Șocul energetic declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu frânează crearea de noi locuri de muncă

Cele mai noi

Trimite acest link pe