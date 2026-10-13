UDMR votează cu ambele mâini Guvernul Niculescu, indiferent de formulă. Kelemen Hunor: „Vom semna și un acord de susținere”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, anunţă că Uniunea va vota guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. El mai spune că UDMR este pregătit să semneze şi un acord de susţinere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale.

Kelemen Hunor se ia după Bolojan și propune un acord cu Guvernul Niculescu

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„Citesc în fiecare zi câte o apreciere de la diverşi analişti politici care spun ca rezolvarea blocajului politic depinde de UDMR! Că la noi ar fi cheia.

Nimic mai neadevărat. De 36 de ani, Uniunea Democrată Maghiară din România de fiecare dată a fost parte a soluţiei şi nu a problemei, dar niciodată nu a fost singura formaţiune care avea cheia deblocării unor crize politice şi nu dădea majorităţi”, transmite Kelemen Hunor pe Facebook.

„Azi, după mai bine de cinci luni de când am discutat săptămânal cu toate părţile, am negociat mai multe soluţii posibile şi am căutat compromisul cel mai bun pentru ţara noastră, oferim soluţia. Vom vota guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, anunţă liderul UDMR.

El arată că UDMR va semna un acord de susţinere cu premierul desemnat Luca Niculescu.

„În acelaşi timp, suntem pregătiţi să semnăm şi un acord de susţinere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor şi alte proiecte necesare relansării economice, stabilităţii fiscale şi acordarea ajutorului celor nevoiaşi, dacă premierul va cere sprijinul nostru şi va dialoga cu noi pe temele respective”, subliniază preşedintele UDMR.

„Important pentru noi este să punem capăt acestui blocaj politic distructiv şi ţara noastră să aibă un guvern cu puteri depline chiar vineri sau cel târziu luni”, mai spune Kelemen Hunor.