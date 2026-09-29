Prima pagină » Social » Ultimele emisiuni la Gândul la care a participat și Patrick André de Hillerin. Una dintre intervenții a plecat de la un editorial pe care îl semnase în ziar, „Un dâmb, un tâmp”

Ultimele emisiuni la Gândul la care a participat și Patrick André de Hillerin. Una dintre intervenții a plecat de la un editorial pe care îl semnase în ziar, „Un dâmb, un tâmp”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ultimele emisiuni Gândul la care a participat regretatul jurnalist Patrick André de Hillerin au fost Ai Aflat! cu Ionuț Cristache și Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu. Acesta a dezbătut atât criza energetică, cât și reținerea și perchezițiile prin care a trecut Călin Georgescu. În stilul caracteristic, editorialistul a analizat aceste teme obiectiv, cu dovezile jurnalistice pe masă, dar l-a și ironizat pe Radu Dinel Miruță prin titlul editorialului său „Un dâmb, un tâmp”.

La Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul a analizat încercările disperate ale autorităților de a salva Centrala de la Cernavodă prin dinamitarea unei stânci sau inundarea unor barje. Plecând de la editorialul scris pentru Gândul, „Un dâmb și un tâmp: cum s-a înecat operațiunea de PR a lui Miruță într-o baltă de ridicol, adâncă de 8 centimetri”, Patrick André de Hillerin spunea atunci despre ministrul Apărării, Radu Miruță, că este un personaj absolut sinistru. El a adus aminte și de un episod în care Radu Dinel Miruță a editat un video dintr-un interviu dat unei televiziuni doar ca să poată spune că declarația lui despre trimiterea soldaților români în Groenlanda este Fake News. Tot el explica atunci că încrederea în statul român scade vertiginos și susținea că se bucură că oamenii pun la îndoială informațiile venite direct de la politicieni.

„Mie mi se pare un personaj absolut sinistru. Țineți minte amândoi momentul ăla în care s-a vorbit despre declarația lui cu trimiterea de trupe în Groenlanda. Cum a ales el să rezolve scandalul făcut de declarație? Pur și simplu a decupat din înregistrarea de la Antena 3 fragmentul în care zice asta. «E fake news. Eu nu am zis așa ceva» (n.r. susținea ulterior Miruță). Adică e ceva ce eu n-am mai văzut.”, a spus Patrick André de Hillerin în ultima ediție Ai Aflat! la care a participat.

În emisiunea Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu, Patrick André de Hillerin a explicat de ce a ieșit Călin Georgescu câștigător după perchezițiile făcute de DIICOT și reținerea lui pentru o noapte. Jurnalistul a pornit din nou de la ideea unui editorial publicat în Gândul, „Statul Român lucrează pentru Călin Georgescu”, și a explicat în emisiune cum acesta l-a ajutat pe fostul candidat la prezidențiale să își facă o campanie de imagine prin care și-a apropiat și mai mulți susținători care vor continua să îl vadă ca fiind nevinovat.

„Toată acțiunea, fie foarte clar, nu a fost un proces, nu s-a judecat nimic, nu este o sentință. Nu înseamnă Georgescu este vinovat sau nevinovat, dar, în ochi adepților lui, el apare deja ca nevinovat. A stat peste noapte în închisoare, a ieșit în cătușat și-a fluturat cătușele la televizor. Le-a văzut toată lumea. Spațiul ăsta de emisie ar fi costat enorm dacă trebuia plătească pentru el se vitimizeze.”, a susținut regretatul jurnalist.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, copleșit de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
16:13
Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, copleșit de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
STATISTICĂ România, pe primul loc în UE în privința ponderii tinerilor care stau în locuinţe supraaglomerate
15:56
România, pe primul loc în UE în privința ponderii tinerilor care stau în locuinţe supraaglomerate
FLASH NEWS Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
10:35
Cine sunt judecătorii Curții de Apel București chemați să stabilească definitiv măsura preventivă în cazul Georgescu. Decizii anterioare în cauze cunoscute
NEWS ALERT Ore cruciale pentru libertatea lui Călin Georgescu. Cele două judecătoare ale Curții de Apel București nu se înțeleg în privința măsurii preventive. Al treilea magistrat ar putea decide azi dacă Georgescu merge la pușcărie. Decizia a rămas în pronunțare
08:06
Ore cruciale pentru libertatea lui Călin Georgescu. Cele două judecătoare ale Curții de Apel București nu se înțeleg în privința măsurii preventive. Al treilea magistrat ar putea decide azi dacă Georgescu merge la pușcărie. Decizia a rămas în pronunțare
INEDIT Denise Rifai, un nou pas în televiziune. Unde ar urma să o vedem după plecarea de la „Furnicuțele”
22:18
Denise Rifai, un nou pas în televiziune. Unde ar urma să o vedem după plecarea de la „Furnicuțele”
Mediafax
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
FOTO O mai țineți minte pe „Betty cea urâtă”? La 53 de ani, actrița din celebra telenovelă arată senzațional!
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Ceaiul fierbinte ne poate răcori pe caniculă?
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
FLASH NEWS Un lider UDMR anunță că este inevitabilă căderea guvernului Mureșan și spune ce urmează. Cu ce partid este gata să discute și care este linia roșie
16:37
Un lider UDMR anunță că este inevitabilă căderea guvernului Mureșan și spune ce urmează. Cu ce partid este gata să discute și care este linia roșie
EXCLUSIV Senatorul cu diplomă în „matrimoniale” şi condamnat penal fuge când este întrebat de Gândul ce a înțeles din audierile pentru Guvernul Mureșan, la care a asistat
16:34
Senatorul cu diplomă în „matrimoniale” şi condamnat penal fuge când este întrebat de Gândul ce a înțeles din audierile pentru Guvernul Mureșan, la care a asistat
EXCLUSIV Alin Tișe îl somează pe Ilie Bolojan să clarifice „scandalul ambasadoarei SUA din Grecia” în care România e implicată: „PNL trebuie să iasă public să reafirme fără echivoc parteneriatul cu SUA / Am senzația că PNL s-a dezis de interesul național”
16:22
Alin Tișe îl somează pe Ilie Bolojan să clarifice „scandalul ambasadoarei SUA din Grecia” în care România e implicată: „PNL trebuie să iasă public să reafirme fără echivoc parteneriatul cu SUA / Am senzația că PNL s-a dezis de interesul național”
ULTIMA ORĂ Apelul lui Nicușor Dan înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: „Este momentul ca partidele să privească dincolo de gard” / „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
16:21
Apelul lui Nicușor Dan înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: „Este momentul ca partidele să privească dincolo de gard” / „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
CONTROVERSĂ Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg
16:12
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg
MODĂ Nadia Comăneci a urcat pe podium la Săptămâna Modei din Paris, alături de Lindsey Vonn, Jane Fonda și Eva Longoria. Celine Dion a cântat la final
16:08
Nadia Comăneci a urcat pe podium la Săptămâna Modei din Paris, alături de Lindsey Vonn, Jane Fonda și Eva Longoria. Celine Dion a cântat la final

Cele mai noi

Trimite acest link pe