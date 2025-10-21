Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție”

Alina Gorghiu se face negociator între sistemul de justiţie şi societatea civilă. ” Este timpul pentru dialog și colaborare loială între instituții’ scrie aceasta în cea mai nouă postare a sa.

„Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie astăzi de serviciul public numit justiție”, scrie Gorghiu. Activitatea în instanțe trebuie urgent reluată, iar împreună trebuie să refacem cadrul instituțional al dialogului, cu calm și echilibru. Să lăsăm deoparte stridențele, de orice parte ar veni, și să ne concentrăm pe soluții.”

Concluyia acesteia este că pensiile magistraţilor ar avea nevoie de o reformă.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate, ea trebuie realizată URGENT și cu mare atenție la fiecare nuanță, astfel încât actele adoptate să reziste testului de constituționalitate, să ofere echitate socială, cu menținerea magistraților cu experiență în activitate”

