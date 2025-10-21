Prima pagină » Actualitate » Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție”

Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție”

Luiza Dobrescu
21 oct. 2025, 09:53, Știri politice
Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR:

Alina Gorghiu se face negociator între sistemul de justiţie şi societatea civilă. ” Este timpul pentru dialog și colaborare loială între instituții’ scrie aceasta în cea mai nouă postare a sa. 

„Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie astăzi de serviciul public numit justiție”, scrie Gorghiu. 

Activitatea în instanțe trebuie urgent reluată, iar împreună trebuie să refacem cadrul instituțional al dialogului, cu calm și echilibru. Să lăsăm deoparte stridențele, de orice parte ar veni, și să ne concentrăm pe soluții.”

Concluyia acesteia este că pensiile magistraţilor ar avea nevoie de o reformă.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate, ea trebuie realizată URGENT și cu mare atenție la fiecare nuanță, astfel încât actele adoptate să reziste testului de constituționalitate, să ofere echitate socială, cu menținerea magistraților cu experiență în activitate”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alina GORGHIU, așteptată de judecători la CSM/ Alin ENE: Dacă între două reel-uri și trei sesiuni de plimbări la pas prin Argeș……

Alina Gorghiu REACȚIONEAZĂ ca urmare a deciziei Curții de Justiție a UE: Mulți vor reevalua fuga din țară acum

Citește și

EXTERNE Un moment ISTORIC în Japonia: Sanae Takaichi, „Doamna de Fier”, devine prima femeie prim ministru din istoria țării
09:45
Un moment ISTORIC în Japonia: Sanae Takaichi, „Doamna de Fier”, devine prima femeie prim ministru din istoria țării
POLITICĂ Tudor Chirilă nu ratează niciun moment să bage capul în poză. Ce spune despre decizia CCR
09:06
Tudor Chirilă nu ratează niciun moment să bage capul în poză. Ce spune despre decizia CCR
DOCUMENT EXCLUSIV A fost nevoie ca Gândul să scrie pentru ca Jurca și Dogioiu să-și dea seama că nu-și fac treaba pentru care sunt plătiți. Cum s-au „pierdut” acordurile miniștrilor de publicare a declarațiilor de avere și interese
09:00
A fost nevoie ca Gândul să scrie pentru ca Jurca și Dogioiu să-și dea seama că nu-și fac treaba pentru care sunt plătiți. Cum s-au „pierdut” acordurile miniștrilor de publicare a declarațiilor de avere și interese
EXTERNE Sarkozy intră azi în închisoare. Fostul președinte al Franței își va ispăși pedeapsa în izolare. Familia sa îndeamnă la un miting de SUSȚINERE
08:25
Sarkozy intră azi în închisoare. Fostul președinte al Franței își va ispăși pedeapsa în izolare. Familia sa îndeamnă la un miting de SUSȚINERE
POLITICĂ Acum 30 de ani a fugit de armată, iar acum o conduce. De ce se ferește ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, să spună de ce nu și-a făcut stagiul militar: „Ar fi un pic cam târziu”
06:00
Acum 30 de ani a fugit de armată, iar acum o conduce. De ce se ferește ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, să spună de ce nu și-a făcut stagiul militar: „Ar fi un pic cam târziu”
APĂRARE Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu
23:50
Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu
Mediafax
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
KanalD
Noi detalii au ieșit la iveală. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de de explozia din Rahova. Locatarii fac mărturisiri fără precedent: „Au deschis ușile ca să poată să aerisească blocul”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Decizie pentru Călin Georgescu. Ce măsuri dispun judecătorii în dosarul privind promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid
Evz.ro
Oana Ioniță, noi probleme. Fiul ei va fi audiat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
HOROSCOP 22 octombrie 2025. O zodie este favorita astrelor! Îi merge bine pe toate planurile și are parte de numeroase surprize. Aceasta trebuie să ia și o decizie importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Un jaf de 7 minute și o poveste de peste 200 de ani. Marie Louise, lacrima de smarald a lui Napoleon Bonaparte
ACTUALITATE Valentin Stan: Ucraina are nevoie de 2 miliarde de euro pe ZI, nu pe trimestru
10:00
Valentin Stan: Ucraina are nevoie de 2 miliarde de euro pe ZI, nu pe trimestru
JUSTIȚIE CSM îl compară pe Fritz cu lideri din Zimbabwe, Angola, Uganda și Rusia. Liderul USR a anunțat că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR
09:35
CSM îl compară pe Fritz cu lideri din Zimbabwe, Angola, Uganda și Rusia. Liderul USR a anunțat că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR
ANCHETĂ O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite
09:34
O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5
09:29
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei care a murit în EXPLOZIA din Rahova: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”
09:09
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei care a murit în EXPLOZIA din Rahova: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”