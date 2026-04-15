Ci mai degrabă, Kelemen Hunor ar trebui să ia în considerare demisia pentru că, fără un mandat și mai ales în mod complet unilateral, în urmă cu câțiva ani, a devenit portavocea exclusivă a FIDESZ în Transilvania și în România. Pentru că a preluat/susținut integral propaganda bazată pe ură, care tratează adversarul ca pe un dușman.

Pentru că este la conducere de 15 ani și a eliminat diversitatea din organziație și nu a crescut un succesor capabil pentru sine, așa cum a făcut Markó Béla. Și pentru că, fără mandat, se grăbește să se supună noului mogul.

Sunt lucruri asupra cărora ar trebui să reflecteze – și el, și noi”, a scris Peter Eckstein-Kovacs pe Facebook.

Peter Eckstein-Kovacs, de profesie avocat, a fost deputat şi senator din partea UDMR şi consilier prezidenţial al lui Traian Băsescu.