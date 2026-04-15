Olga Borșcevschi
Rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria produce efecte nu doar la Budapesta, ci și în politica din România. Înfrângerea lui Viktor Orban, după 16 ani de dominație politică, a declanșat reacții puternice, inclusiv solicitări de demisie pentru liderul UDMR, Kelemen Hunor. Avocatul Peter Eckstein-Kovacs a declarat, miercuri, că președintele UDMR ar trebui să ia în considerare demisia, însă nu ca urmare a rezultatului scrutinului din Ungaria, ci din motive care țin de poziționarea politică a formațiunii din ultimii ani. Fostul parlamentar UDMR susține că, „fără mandat și în mod unilateral”, Kelem Hunor ar fi devenit „portavocea exclusivă a FIDESZ în Transilvania și în România”.
Avocatul Peter Eckstein-Kovacs consideră că ar fi „o rușine mondială” ca UDRM – o organizație care reprezintă maghiarii din România, un partid parlamentar românesc și, adesea „balama” în formarea majorităților – să își aleagă liderul în funcție de rezultatele alegerilor din Ungaria.

Eckstein Kovacs Peter sustine un discurs, in cadrul galei de inchidere a celei de a XI-a editii a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), in Cluj-Napoca, sambata, 9 iunie 2012. RAUL STEF / MEDIAFAX FOTO

„Dar nu ar trebui să demisioneze Kelemen Hunor din funcția de președinte al UDMR pentru că Magyar Peter și Tisza au câștigat alegerile din Ungaria. Ar fi o rușine mondială dacă UDRM, o organizație care reprezintă maghiarii din România, un partid parlamentar românesc și, adesea «balama» în formarea majorităților, să își adapteze politic sau să își aleagă liderul în funcție de cine câștigă alegerile din Ungaria. Ar însemna pierderea completă a independenței.

Ci mai degrabă, Kelemen Hunor ar trebui să ia în considerare demisia pentru că, fără un mandat și mai ales în mod complet unilateral, în urmă cu câțiva ani, a devenit portavocea exclusivă a FIDESZ în Transilvania și în România. Pentru că a preluat/susținut integral propaganda bazată pe ură, care tratează adversarul ca pe un dușman.

Pentru că este la conducere de 15 ani și a eliminat diversitatea din organziație și nu a crescut un succesor capabil pentru sine, așa cum a făcut Markó Béla. Și pentru că, fără mandat, se grăbește să se supună noului mogul.

Sunt lucruri asupra cărora ar trebui să reflecteze – și el, și noi”, a scris Peter Eckstein-Kovacs pe Facebook.

Peter Eckstein-Kovacs, de profesie avocat, a fost deputat şi senator din partea UDMR şi consilier prezidenţial al lui Traian Băsescu.

