Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei”

Alexandru Tudor
13 sept. 2025, 11:41, Știri politice
Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a depus la Senat o inițiativă legislativă prin care propune ca prima zi a anului școlar să fie liberă pentru părinți. Măsura ar urma să fie aplicată angajaților care au copii în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţii, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. De cele mai multe ori, emoţiile cele mai puternice le încearcă părinţii, deoarece ei îşi pun cele mai multe întrebări: «Se va acomoda oare copilul meu la grădiniţă/şcoală?», «Va plânge?», «Va vrea să stea fără mine?» sunt doar câteva din gândurile ce-i frământă pe părinţi.

(…) Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

„Fiecare copil are nevoie de sprijinul emoțional al părinților”

Proiectul se află momentan la Senat, acolo unde urmează să fie stabilite procedurile parlamentare pentru perioada următoare.

Fiecare copil are nevoie de sprijinul emoțional al părinților într-un moment atât de important. Nu vorbim doar despre un eveniment festiv, vorbim despre o etapă de viață care lasă amprente. Statul trebuie să fie partenerul familiei, nu un obstacol în calea ei.

Voi lupta pentru ca această inițiativă să devină lege. Cred într-un sistem educational care pornește cu dreptul, alături de părinți, nu în lipsa lor”, a scris Claudiu-Daniel Catană pe Facebook.

