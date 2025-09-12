Premierul Ilie Bolojan vrea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază

Guvernul ia în calcul să nu mai prelungească limitarea adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază, de la 1 octombrie, au transmis surse politice pentru Gândul. Ultima prelungire a acestei măsuri a avut loc în luna iunie și expiră la data de 30 septembrie.

Aceleași surse precizează că premierul Ilie Bolojan este cel care nu mai susține prelungirea măsurii și că plafonarea nu are, de fapt, nicio presiune pe buget.

Practic, dacă plafonarea adaosului nu va fi prelungită pentru produsele de bază, comercianții vor avea liber să stabilească prețurile cum doresc. Mai mult, surse politice susțin că eliminarea plafonării ar putea duce la creșterea inflației cu 2-3 procente.

Lista alimentelor care beneficiază de această limitare a adaosului comercial este una lungă:

pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

făină albă de grâu „000” până la 1 kg;

mălai până la 1 kg;

ouă de găină calibrul M;

ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

carne proaspătă pui;

carne proaspătă porc;

legume proaspete vrac;

fructe proaspete vrac;

cartofi proaspeţi albi vrac;

zahăr alb tos până la 1 kg;

smântână – 12% grăsime;

unt până la 250 grame;

magiun până la 350 grame.

Redacția Gândul a cerut un punct de vedere oficial din partea Guvernului, însă nu a primit niciun răspuns până la momentul publicării acestui material.

