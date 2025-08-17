Liderii PSD se reunesc luni în ședința BPN. Propunerile de amendare a OUG care blochează investițiile, pe ordinea de zi

Liderii Partidului Social Democrat se reunesc luni, de la ora 11.00, într-o ședință hibrid a Biroului Politic Național. Întâlnirea a fost anunțată încă de joi de reprezentanții partidului, care au acuzat atunci că ordonanța de urgență pusă în transparență decizională de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) referitoare la blocarea proiectelor din PNRR și „Anghel Saligny” „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD”.

Social-democrații mai transmitea că vor stabili un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect în ședința Biroului Permanent Național de luni.

„PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție.

PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului”, se mai arată în comunicatul PSD.

În încheierea comunicatului de presă, reprezentanții PSD mai transmiteau că partidul va ține cont de constrângerile bugerare, „dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru”.

