USR, afacere de familie. Nicușor Dan: „Să nu uităm că Mirabela a fost fondatorul USR-ului”

Nicușor Dan a vorbit cu mândrie despre partenera sa, Mirabela Grădinaru, și despre implicarea ei în viața publică și în USR, în emisiunea lui Denise Rifai.

Nicușor Dan: ”Să nu uităm că Mirabela este președintele fondator al USR-ului”

Președintele României și-a exprimat admirația pentru partenera sa, Mirabela Grădinaru și a scos în evidență implicarea ei în viața publică și legătura cu USR, partidul pe care l-a fondat. „Sunt foarte mândru ori de câte ori este expusă public. Nu trebuie să uităm că este președintele fondator al USR-ului, pentru că eu am fost al USB-ului și, la acel moment, a fost nevoie de două partide”, a declarat Dan.

El a adăugat că are întreaga încredere în ea, chiar dacă Mirabela vorbește în public fără a se consulta cu el: „Am mare încredere în Mirabela, care are acum o poziție publică din care poate transmite mesaje. Nu se consultă cu mine înainte de a vorbi și nici eu nu verific ce a spus, dar am toată încrederea în ea.”

Sursa video: Kanal D

