USR începe consultările cu Nicușor Dan. Cu ce mandat merge Fritz la președinte

Olga Borșcevschi

USR a început consultările cu președintele Nicușor Dan. Din delegația USR fac parte Dominic Fritz, Oana Țoiu, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Diana Stoica (lidera deputaților USR) și Oana Murariu (secretar al Camerei Deputaților).

De partea președintelui sunt Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, Diana Iancu, consiliera prezidențială pe comunicare, Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial pe probleme constituționale, Alexandru Ciurea, consilier prezidențial pe probleme juridice și Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni.

USR, mesaj la unison cu PNL

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au discutat ieri despre strategia pe care o vor aborda în urma deciziei PSD de a retrage sprijinul premierului.

Președintele USR a transmis că USR nu va mai negocia formarea unei majorități cu PSD, dacă social-democrații vor vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Am agreat ca în următoarele zile ne vom coordona foarte strâns. Eu am reiterat poziția USR că susținem premierul Ilie Bolojan, o guvernare orientată către reforme, care a început să facă curățenie. Și am reiterat faptul că dacă PSD decide să voteze o moțiune de cenzură, USR nu va mai putea să negocieze refacerea altor majorități nesănătoase Am amintit că USR și PNL au câștigat mai multe voturi la parlamentare decât PSD. Deci visul PSD de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie”, a spus Dominic Fritz.

Kovesi are undă verde să aresteze 13 parlamentari greci. Ce acuzații le aduce
Oana Gheorghiu sare la gâtul Olguței Vasilescu: „Nu am condus un coteț de curci” / „Oamenii vor să își păstreze interesele”
Scandalul politic din România se mută la Bruxelles: șefa socialiștilor europeni îl atacă dur pe Manfred Weber, care îl susține pe Bolojan
Angajaţii de la Apele Române încep protestele. Care sunt revendicările
Președintele Nicușor Dan a discutat cu reprezentanții Grupului minorităților naționale
Sorin Grindeanu, după discuțiile cu patronatele și marile confederații sindicale: ”Le-am transmis că PSD își dorește cât mai repede un nou Guvern”
