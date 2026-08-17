USR-iștii sar în apărarea lui Fritz înainte de decizia CCR. Cătălin Drulă: Caracatița sistemului e vizibilă zilele astea în întreaga-i hidoșenie. Ținta nu e doar Dominic Fritz

Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, intervine în scandalul momentului privind. El spune că în speța pe care o vor tranșa judecătorii nu este vorba doar despre liderul USR, Dominic Fritz, ci „ținta este libertatea și demnitatea noastră”. Drulă o acuză pe șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, că face presiuni asupra președintei CCR, Simina Tănăsescu, să demisioneze din funcție. Asta în contextul în care, judecătorii CCR discută sesizările de neconstituţionalitate referitoare la noua Lege a integrităţii, contestată atât de un grup de senatori USR şi PNL, cât şi de preşedintele Nicuşor Dan. Pe de altă parte, întâlnirea dintre premierul demis, Ilie Bolojan, și șefa CCR, Simina Tănăsescu, nu a rămas fără efect pentru aceasta din urmă.