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USR-iștii sar în apărarea lui Fritz înainte de decizia CCR. Cătălin Drulă: Caracatița sistemului e vizibilă zilele astea în întreaga-i hidoșenie. Ținta nu e doar Dominic Fritz

USR-iștii sar în apărarea lui Fritz înainte de decizia CCR. Cătălin Drulă: Caracatița sistemului e vizibilă zilele astea în întreaga-i hidoșenie. Ținta nu e doar Dominic Fritz
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Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, intervine în scandalul momentului privind legea integrității aflată pe masa Curții Constituționale. El spune că în speța pe care o vor tranșa judecătorii nu este vorba doar despre liderul USR, Dominic Fritz, ci „ținta este libertatea și demnitatea noastră”.  Drulă o acuză pe șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, că face presiuni asupra președintei CCR, Simina Tănăsescu, să demisioneze din funcție. Asta în contextul în care, judecătorii CCR discută sesizările de neconstituţionalitate referitoare la noua Lege a integrităţii, contestată atât de un grup de senatori USR şi PNL, cât şi de preşedintele Nicuşor Dan. Pe de altă parte, întâlnirea dintre premierul demis, Ilie Bolojan, și șefa CCR, Simina Tănăsescu, nu a rămas fără efect pentru aceasta din urmă.

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„La Piovra. Caracatița sistemului e vizibilă zilele astea în întreaga-i hidoșenie.
Ținta nu e doar Dominic Fritz. Ținta este libertatea și demnitatea noastră”, a scris pe Facebook, Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă: Oligarhii cu tentacule în servicii, partide și justiție

“Cine o mai mișca în front, să știe ce-o păți”. Principiul nr. 1 al oricărei mafii: să inspire frică și supunere.
Speța de la CCR e simplă, sau cum se spune în jargonul juridic, “de pe scaun”. De pe scaun, articolul destinat lui Fritz e neconstituțional.
Dar aici nu avem de-a face cu subtilități de interpretare sau filozofie a dreptului. Ci cu forța brută a unei oligarhii cu tentacule în servicii, partide și justiție.
În acestă cheie trebuie înțeleasă reacția sistemului “Lia” (curțile de apel + Înalta Curte) față de Simina Tănăsescu, președinta CCR: intimidare pură.
Miza este maximă. Presiunea este enormă ca judecătorii CCR să strâmbe Dreptul și să valideze poliția politică transpusă de PSD în lege”, a conchis Cătălin Drulă pe Facebook.

Vlad Voiculescu se raliază și el mesajului transmis de colegul de partid

Vlad Voiculescu a distribuit postarea lui Cătălin Drulă și a ținut să laude mesajul transmis de colegul său de partid.
Membrii Curții Constituționale s-au reunit în ședință pentru a discuta sesizările de neconstituţionalitate referitoare la noua Lege a integrităţii, contestată atât de un grup de senatori USR şi PNL, cât şi de preşedintele Nicuşor Dan. Surse Gândul: Simina Tănăsescu nu mai este raportor, dosarul ANI a fost preluat de Csaba Asztalos. Legea integrității este jalon în PNRR în valoare de 770 de milioane de euro.
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