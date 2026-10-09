Va fi în continuare Alexandru Nazare ministrul Finanțelor? Luca Niculescu a dat răspunsul

Premierul desemnat Luca Niculescu a fost întrebat vineri seara, la DIGI24, dacă Alexandru Nazare va rămâne ministru al Finanțelor și în viitorul Guvern. El a răspuns că acesta e „una dintre piesele solide ale administrației României”.

„Este încă prea devreme să dau un nume, dar Alexandru Nazare este clar un ministru bun. Dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu multe organizații internaționale. Am stat mult de vorbă cu agențiile de rating, împreună cu colegii de la Banca Națională și cu alți reprezentanți, și este una dintre piesele solide ale administrației României”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta a declarat, totodată, că urmează să depună programul de guvernare săptămâna viitoare, joi.

Concluziile lui Luca Niculescu după consultările cu PSD și PNL

Luca Niculescu, premierul desemnat, a început, joi, întâlnirile cu partidele parlamentare, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului şi stabilirea programului de guvernare.

Prima discuție a fost cu delegația PSD, discuție în urma căreia premierul desemnat a precizat că a găsit „deschidere”. PSD a pus două condiții pentru susținerea Guvernului, să renunțe la măsurile propuse de Ilie Bolojan și să existe „o majoritate asumată” cu PNL și UDMR.

Niculescu exclude un dialog cu AUR

Prim-ministrul desemnat Luca Niculescu a declarat joi, 8 octombrie, după discuțiile purtate cu liderii PNL, PSD și UDMR, că exclude, momentan, varianta unui dialog cu reprezentanții partidului AUR.

Niculescu a explicat că motivul principal al refuzului de a dialoga cu partidul condus de George Simion este reprezentat de faptul că acesta a anunțat deja public că deputații și senatorii AUR nu vor acorda votul de încredere pentru formarea noului Guvern.