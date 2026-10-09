Luca Niculescu vrea să fie premier până în 2028: „Joi intenționez să depun programul de guvernare”

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat vineri seara la DIGI 24, că programul său de guvernare este structurat pentru următorii doi ani, mai exact până la următoarele alegeri parlamentare din 2028. Acesta a precizat că joia viitoare va depune și programul de guvernare ce include lista cu miniștrii pentru viitorul Cabinet.

Luca Niculescu, a patra propunere a președintelui Nicușor Dan, pentru formarea guvernului, a precizat că programul său de șef al viitorului Executiv este realizat pentru următorii doi ani.

„Programul de guvernare este conceput până la viitoarele alegeri”, a spus Niculescu.

„Joi când intenționez să depun programul”

Acesta a declarat că urmează să depună programul de guvernare săptămâna viitoare, joi.

„Suntem în program. Ieri au fost primele discuții, construcțive, de substanță. Vor continua și luni cu o altă sesiune, iar concluziile le vom trage cel mai probabil joi când intenționez să depun programul și lista cu candidații de ministru”, a declarat Luca Niculescu, referindu-se la negocierile cu partidele politice.

„Am văzut deschideri ieri, de a vota un guvern”

Tehnocratul Luca Niculescu s-a arătat încrezător în obținerea unei majorități pentru învestirea viitorului Cabinet, după negocierile pe care le-a avut joi cu partidele politice.

„Toate opțiunile sunt pe masă: guvern tehnocrat, hibrid politic-tehnocrat și guvern politic. Îmi doresc un guvern cu o susținere solidă care să redea încrederea românilor că cei care-i conduc sunt oameni responsabili. Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Am văzut deschideri ieri, de a vota un guvern. Unele doresc anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic”, a estimat candidatul la funcția de prim-ministru.

Niculescu exclude un dialog cu AUR

Prim-ministrul desemnat Luca Niculescu a declarat joi, 8 octombrie, după discuțiile purtate cu liderii PNL, PSD și UDMR, că exclude, momentan, varianta unui dialog cu reprezentanții partidului AUR.

Niculescu a explicat că motivul principal al refuzului de a dialoga cu partidul condus de George Simion este reprezentat de faptul că acesta a anunțat deja public că deputații și senatorii AUR nu vor acorda votul de încredere pentru formarea noului Guvern.

FOTO: Mediafax