Serdaru Mihaela
01 nov. 2025, 23:00, Știri politice
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 27 octombrie 2025, analistul Valentin Stan a abordat subiectul armatei și al calității unui ministru al apărării, subliniind că experiența militară nu este singurul criteriu pentru a ocupa o funcție de conducere în acest domeniu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a afirmat că mulți români au idei proprii despre cum trebuie să se comporte în societate și cum să-și apere familia, țara, neamul sau planeta, dar că niciunul dintre aceste motive nu justifică faptul de a omorî pe cineva sau de a se supune unor ritualuri forțate pentru a dovedi „bărbăția”.

Mulți dintre voi aveți propriile voastre idei, gânduri legate de cum trebuie să ne comportăm noi în societate și cum să ne apărăm, familia, țara, neamul, planeta, etc.  Pentru nimic din toate astea nu trebuie să omor pe cineva. Și o spune un om care a făcut armata, ai făcut-o și tu, Marius, și nu transformăm armata într-un „must” ca să ajungem bărbați, spune Valentin Stan

Analizând contextul armatei românești sub Ceaușescu, Stan a mai amintit de umilințele, sănătatea pierdută și condițiile dificile din acea perioadă, care nu au legătură cu ideea autentică de apărare a țării.

Știi bine ce a însemnat armata sub Ceaușescu: umilințe, sănătate pierdută și o grămadă de nenorociri, înfometare. Ceea ce nu are legătură cu ideea de a-ți apăra țara, spune profesorul Stan

În concluzie, Valentin Stan a reiterat că nu are nicio problemă cu un ministru al Apărării care nu a făcut armata, dar a cerut transparență și sinceritate în discuțiile publice despre acest subiect.

N-am nicio problemă să am un ministru al apărării care n-a făcut armata (…) Au fost atâtea exemple solide în politica europeană, oameni, mai ales în Nordul Europei care n-au avut studii superiore și au fost niște guvernamentali excepționali, conchide Valentin Stan.

