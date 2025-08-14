Prima pagină » Știri politice » Victor Negrescu susține că PSD poate fi MOTORUL care dezvoltă România și repară inechitățile

Victor Negrescu susține că PSD poate fi MOTORUL care dezvoltă România și repară inechitățile

Olga Borșcevschi
14 aug. 2025, 16:46, Știri politice
Victor Negrescu susține că PSD poate fi MOTORUL care dezvoltă România și repară inechitățile

„Fără a cădea în păcatul aroganței, dacă totul depinde de PSD, cum zic celelalte partide, poate ne și ascultă când zicem că tăierea privilegiilor, reforma statului, creșterea influenței în UE / NATO și apărarea interesului național sunt decizii bune ce trebuie adoptate rapid, dar austeritatea rigidă, creșterea taxelor, mesajele izolaționiste / anti-europene, populismul și penalizarea educației nu sunt direcții bune”, a afirmat, joi, europarlamentarul Victor Negrescu.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Negrescu a precizatcă toată clasa politică se preocupă de Partidul Social Democrat.

„AUR vrea să guverneze cu PSD. PNL ne-a rugat de două ori să guvernăm cu ei. USR a zis că e o responsabilitate să facem parte din același guvern. UDMR a făcut apel la profesionalismul PSD. Klaus Iohannis a numit premieri de la PSD. Nicușor Dan a consultat PSD și e dispus să numească un premier PSD. Călin Georgescu a făcut apel la votanții PSD să voteze Simion președinte pentru ca el să devină premier. Simpatia arătată de competitori pentru PSD, mai ales din partea extremiștilor, este un cadou otrăvit, a scris Negrescu joi, pe Facebook.

El consideră că „Partidul Social Democrat poate fi motorul care dezvoltă România și repară inechitățile”.

„Nu trebuie să ne definim în raport cu celelalte partide, să copiem AUR sau USR. Putem să fim pur și simplu social-democrați. Noi putem să dăm țării o direcție și oferi o viziune nouă și credibilă pentru români. Nu există lideri providențiali. Trebuie să ne asumăm atât reușitele cât și lucrurile mai puțin bune realizate de-a lungul timpului. Dar prin curaj, dialog și modestie putem să facem asta”, a adăugat social-democratul.

Foto: Facebook / Victor Negrescu

AUTORUL RECOMANDĂ:

George Simion visează la guvernare, alături de PSD

George Simion: „PSD are întotdeauna ocazia să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”

Citește și

SĂNĂTATE CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară
19:17
CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară
EXTERNE Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina
19:05
Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina
JUSTIȚIE Ministerul Justiției propune modificări ale legii Insolvenței, incluse în pachetul 2 de măsuri fiscale
18:56
Ministerul Justiției propune modificări ale legii Insolvenței, incluse în pachetul 2 de măsuri fiscale
ECONOMIE Radu Miruță ANUNȚĂ că ministerul său a rămas fără bani de salarii pentru lunile august și decembrie
18:33
Radu Miruță ANUNȚĂ că ministerul său a rămas fără bani de salarii pentru lunile august și decembrie
EXTERNE Netanyahu: Israelul negociază cu mai multe state PRIMIREA palestinienilor din Gaza. Ce a spus premierul despre viziunea unui „Israel Mare”
18:17
Netanyahu: Israelul negociază cu mai multe state PRIMIREA palestinienilor din Gaza. Ce a spus premierul despre viziunea unui „Israel Mare”
ACTUALITATE CNSU a aprobat o nouă HOTĂRÂRE pentru acordarea de ajutoare de urgență sinistraților din Neamț și Suceava. Ce sume vor primi
18:17
CNSU a aprobat o nouă HOTĂRÂRE pentru acordarea de ajutoare de urgență sinistraților din Neamț și Suceava. Ce sume vor primi
Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Iepurii care i-au speriat pe cercetători! De ce au excrescențe pe cap sub formă de coarne
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
"Bună dimineața, mi-am ucis fosta soție". Un italian şi-a înjunghiat fosta parteneră şi a sunat la poliţie
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Evz.ro
Căderea Danei Marijuana. De la succes la droguri, sărăcie și închisoare
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Oasele dintr-o peșteră din Norvegia dezvăluie soarta animalelor din Era Glaciară
ACTUALITATE Institutului Național de Statistică de la Sofia anunță venituri RECORD pentru hotelurile din Bulgaria. Și românii cotizează masiv
19:21
Institutului Național de Statistică de la Sofia anunță venituri RECORD pentru hotelurile din Bulgaria. Și românii cotizează masiv
EXTERNE Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin
19:01
Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin
SPORT A plecat de la FCSB în ziua meciului cu Drita. Jucătorul, prezentat la noua echipă din Superliga
18:59
A plecat de la FCSB în ziua meciului cu Drita. Jucătorul, prezentat la noua echipă din Superliga
EXTERNE Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american
18:59
Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american
ACTUALITATE Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare, pe 15 august. Mulți fac această CONFUZIE
18:59
Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare, pe 15 august. Mulți fac această CONFUZIE
REȚETE Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene
18:59
Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene