Victor Negrescu susține că PSD poate fi MOTORUL care dezvoltă România și repară inechitățile

„Fără a cădea în păcatul aroganței, dacă totul depinde de PSD, cum zic celelalte partide, poate ne și ascultă când zicem că tăierea privilegiilor, reforma statului, creșterea influenței în UE / NATO și apărarea interesului național sunt decizii bune ce trebuie adoptate rapid, dar austeritatea rigidă, creșterea taxelor, mesajele izolaționiste / anti-europene, populismul și penalizarea educației nu sunt direcții bune”, a afirmat, joi, europarlamentarul Victor Negrescu.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Negrescu a precizatcă toată clasa politică se preocupă de Partidul Social Democrat.

„AUR vrea să guverneze cu PSD. PNL ne-a rugat de două ori să guvernăm cu ei. USR a zis că e o responsabilitate să facem parte din același guvern. UDMR a făcut apel la profesionalismul PSD. Klaus Iohannis a numit premieri de la PSD. Nicușor Dan a consultat PSD și e dispus să numească un premier PSD. Călin Georgescu a făcut apel la votanții PSD să voteze Simion președinte pentru ca el să devină premier. Simpatia arătată de competitori pentru PSD, mai ales din partea extremiștilor, este un cadou otrăvit”, a scris Negrescu joi, pe Facebook.

El consideră că „Partidul Social Democrat poate fi motorul care dezvoltă România și repară inechitățile”.

„Nu trebuie să ne definim în raport cu celelalte partide, să copiem AUR sau USR. Putem să fim pur și simplu social-democrați. Noi putem să dăm țării o direcție și oferi o viziune nouă și credibilă pentru români. Nu există lideri providențiali. Trebuie să ne asumăm atât reușitele cât și lucrurile mai puțin bune realizate de-a lungul timpului. Dar prin curaj, dialog și modestie putem să facem asta”, a adăugat social-democratul.

Foto: Facebook / Victor Negrescu

