24 ian. 2026, 15:14, Știri politice
Victor Ponta îi critică pe unii politicieni de Ziua Principatelor Române: „În urmă cu 167 de ani aveam cu adevărat ce să sărbătorim”

Fostul premier, Victor Ponta, a publicat un mesaj dur pe rețele de socializare, în care critică o parte din actuala clasă politică și pune sub semnul întrebării autenticitatea modului în care este sărbătorită Unirea din 1859.  

Într-o notă ironică, Victor Ponta susține că momentul istoric din urmă cu 167 de ani reprezenta o adevărată realizare națională, spre deosebire de prezent, când Ziua Principatelor Române riscă să devină doar o formalitate. Fostul premier spune că actualii politicieni nu mai au valorile, curajul și viziunea celor din 1859.

„În urmă cu 167 de ani aveam cu adevărat ce să sărbătorim. Astăzi însă, mai avem? Sau este doar o simplă formalitate a unor politicieni care nu mai au absolut nimic din valorile, curajul și viziunea celor din 1859?”, a scris Victor Ponta pe Facebook. 

În finalul postării, Ponta a lansat și o provocare pentru români de a reflecta asupra semnificației acestei zile și a actualei clase politice: „Dumneavoastră ce credeți?”.

