Viktor Orbán e interesat de binele românilor: Dacă vecinii noştri o duc bine, şi noi o ducem bine

„Dacă vecinii noştri o duc bine, şi noi o ducem bine”, spune Viktor Orbán, la Congresul UDMR, organizat la Cluj Napoca. De aceea există interesul ca Ilie Bolojan să aibă succes în activitatea guvernamentală. potrivit premierului maghiar.

Vedeta evenimentului politic, liderul de la Budapesta vorbește, în discursul său, despre maghiarii din România și din Ungaria.

„Noi, la Budapesta, vedem că maghiarii din România şi din Ungaria au un interes comun: să fie stabilitate de-a lungul Dunării, naţiunile care trăiesc aici să nu se calce în picioare reciproc, ci să se stimeze. Dacă vecinii noştri o duc bine, şi noi o ducem bine, motiv pentru care suntem interesaţi în binele României şi suntem interesaţi şi în succesul Guvernului condus de dl premier Ilie Bolojan. Astăzi, pace, convieţuire, colaborare există”, încheie Orban.

Pentru prim-ministrul ungar omunitatea maghiară din Transilvania este „un exemplu de solidaritate, muncă și credință”.

„Maghiarii din Transilvania sunt dovada vie că o comunitate trăieşte atâta vreme cât sunt unii care au încredere în ea. Şi dacă credem în ea, atunci nici victoria nu se va lăsa aşteptată. Comunitatea maghiară din Transilvania este puternică, muncitoare, educă, creează, construieşte şi învinge. Câştigă în fiecare zi, din nou şi din nou va învinge şi va câştiga”, explică prim-ministrul.

Orbán îi cheamă pe maghiarii din Transilvania la vot, în aprilie

Prim-ministrul ungar face către maghiarii din Transilvania, să privească spre scrutinul parlamentar din aprilie 2026, care va fi „decisiv”.

„Viitorul nu este al acelora care doar se uită în jur, ci a celor care acţionează. Viitorul este al acelor care, prin faptele lor şi prin munca lor, spun ceea ce au de spus. Cei care nu trăiesc cu şansa viitorului, vor pierde viitorul. Aş vrea clar şi răspicat să vă spun că la anul nu va fi vorba doar de viitorul guvern ungar, ci şi despre viitorul naţiunii, despre libertatea ţării şi suveranitatea ţării. În aprilie 2026, patria va avea nevoie de maghiarii din Transilvania”, susține premierul ungar.

