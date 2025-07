Viorel Cataramă: Și eu am dat ȘPAGĂ! Nu ca taxă de protecție! Așa am vrut eu!

Omul de afaceri Viorel Cataramă mărturisește, la emisiunea Ai Aflat cu Ionuț Cristache, că a dat șpagă, dar nu ca taxă de protecție, ci „pentru că așa am vrut eu”. Confesiunile lui Cataramă vin în contextul în care vicepremierul demisionar Dragoș Anastasiu a oferit „șpagă de supraviețuire” unei funcționare ANAF, timp de 8 ani.

Ionuț Cristache: Ați dat șpagă vreodată?

Viorel Cataramă: Da, da!

Ionuț Cristache: Cu ce ocazie?

Viorel Cataramă: Mă rog…

Ionuț Cristache: S-a prescris?

Viorel Cataramă: Nu știu!

La insistența moderatorului, fostul lider PNL s-a destăinuit, spunând că „am dat șpagă de când m-am născut și până astăzi”.

„A spune că nu am dat șpagă în viața mea ar fi un neadevăr, că eu nu am interpretat-o ca fiind șpagă sau i-am dat o altă conotație, dar, în esență, dacă discutăm, da, am dat și eu (șpagă – n.red.) la rândul meu de când m-am născut și până astăzi”, adaugă Viorel Cataramă.