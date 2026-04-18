Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu (USR) îi acuză pe fostul preşedinte Klaus Iohannis şi pe fostul premier Florin Cîţu că au măsluit statistica morţilor de COVID.

Iohannis ar fi vrut să scape de Ludovic Orban şi nu putea dacă nu organiza alegeri mai repede, în 2020, susține Voiculescu. Acesta mai spune că a fost demis înainte să dezvăluie nişte lucruri uluitoare despre morţii de Covid-19.

Potrivit recentei sale postări de pe Facebook, Voiculescu a aflat cu două săptămâni înainte să fie demis că au fost modificate de la nivel central statisticile cu morţii din pandemie.

Voiculescu a fost demis în aprilie 2021, iar declaraţia sa vine la 5 ani după ce a fost demis.

Acesta povesteşte cum a aflat un adevăr care i-a adus şi plecarea din funcţie.

„În 2020, în România au murit cu 39.000 de oameni mai mult decât media anuală a celor 10 ani dinainte. Oficial, doar 16.000 au fost raportați ca morți de COVID. Cei 23.000 rămași nu existau în nicio statistică.” „Nu voiam să vorbesc până nu aveam claritate 100% asupra tuturor cifrelor”

„Când am ieșit din acea cameră, le-am spus colegilor: tocmai s-a încheiat mandatul meu”, mai scrie Vlad Voiculescu

„Erau acum trei opțiuni, toate proaste: să ies public și să spun că statul român a falsificat numărul de morți; să aștept ca altcineva să iasă cu informația și să mi-o pună mie în cârcă; sau să fiu scos din sistem, de urgență – eu și cei care descoperiseră nenorocirea. Am ales prima variantă, dar nu voiam să vorbesc până nu aveam claritate 100% asupra tuturor cifrelor. Am format un grup de lucru la Minister. Nu au trecut 48 de ore când veneam dimineața la serviciu și am aflat de la televizor că am fost demis. Fără niciun telefon. Fără niciun reproș. Nimic”, relatează fostul ministru al Sănătăţii.

Mesajul lui Vlad Voiculescu este unul de susţinere al premierului Ilie Bolojan, cel care a vorbit recent despre faptul că „a deranjat pentru că a deschis uşi şi a găsit rozătoare”.

„Numărul morților în plus într-o singură lună – de 20 de ori mai mare decât numărul total al victimelor Revoluției din 1989”

Potrivit lui Voiculescu, fostul preşedinte Klaus Iohannis şi premierul Florin Cîţu au „omorât” mai mulţi oameni cu Covid-19 şi decât au ucis gloaneţele de la revoluţie.

„În octombrie 2021 – după ce vaccinarea fusese abandonată politic de Iohannis și Cîțu la 24% acoperire – România a înregistrat 44.595 de morți într-o singură lună, față de ~21.000 cât era „normalul” din cei 10 ani dinainte. Exces de +112%. Mai mult decât dublu. Numărul morților în plus într-o singură lună – de 20 de ori mai mare decât numărul total al victimelor Revoluției din 1989″, mai scrie Voiculescu.

Concluzia lui Vlad Vociulescu este aceea că „Ilie Bolojan nu are de ce să plece.”

„Din punctul meu de vedere, nu a deschis destule uși. Mai are multe de deschis”, mai scrie Voiculescu.

