Planul lui Vlad Voiculescu pentru datoria României către Pfizer. Cum pot deveni cele 600 de milioane de euro medicamente pentru români

Fostul ministru al Sănătății a propus o soluție prin care România poate scăpa de plata directă a datoriei uriașe către compania Pfizer. Acesta a cerut oficialilor să negocieze transformarea banilor în tratamente moderne pentru cancer și boli rare, în loc să plătească cele 600 de milioane de euro.

Banii datorați transformați în tratamente salvatoare

Vlad Voiculescu a explicat că România are o șansă să obțină medicamente de ultimă generație dacă negociază corect cu gigantul farmaceutic.

„România ar trebui să propună un acord care transformă banii datorați în beneficii reale pentru pacienți,” a scris acesta pe Facebook.

Principalele beneficii pentru pacienți propuse de Voiculescu sunt:

Acces accelerat la medicamente inovatoare. România are una dintre cele mai lente proceduri de rambursare din UE.

Investiții în sistemul de sănătate. Studii clinice, formare de personal, infrastructură de diagnostic.

Un mecanism de tipul Debt2Health.

Planul său include și investiții în spitale, cum ar fi dotarea cu aparate de diagnostic sau pregătirea medicilor. Voiculescu a dat exemplul altor țări care au reușit să schimbe datoriile în tehnologie medicală.

„Toate cele trei țări ar fi trebuit să accepte – la fel ca toate celelalte 24 țări UE – oferta negociată de Comisia Europeană în 2023. Peste 200 milioane de euro putea fi economisiți. Dacă adunăm dobânzile de până astăzi, ne uităm la 350-400 milioane prăpădiți. Suntem însă aici – și datoria Guvernul României este să facă ceea ce trebuie de aici înainte. Dobânzile acumulate în fiecare zi care trece sunt de 100-150.000 de euro.”

Critici la adresa actualei conduceri și riscurile întârzierii

Fostul ministru a avertizat că fiecare zi care trece adaugă la datorie penalități uriașe, de până la 150.000 de euro.

„Oprirea dobânzilor și eșalonare. Componenta financiară clasică, dar esențială fiecare zi de întârziere costă 100-150.000 euro. Fiecare zi! Executarea forțată a unei hotărâri judecătorești de 600 de milioane de euro împotriva unui stat membru UE, într-un context post-pandemic, ar fi un dezastru reputațional. Pfizer are nevoie de piața europeană – și de cea românească – pentru medicamentele sale inovatoare, nu doar pentru vaccinuri.”

România a pierdut procesul cu Pfizer în data de 1 aprilie 2026 și este obligată să plătească integral contractul de 600 de milioane de euro. Mai mult decât atât, țara noastră e obligată să preia și cele 28 de milioane de doze de vaccin.

