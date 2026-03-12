Ingredientele de care ai nevoie pentru o rețetă simplă de bulion, numai bună de făcut acasă

Bulionul făcut în casă este perfect pentru supe, tocănițe sau sosuri pentru paste, având un gust mai intens și mai natural, care îl face diferit față de variantele din comerț.

Gospodinele aleg această variantă de sos pentru a controla mai bine ingredientele folosite și pentru a evita, astfel, conservanții și aditivii. Mai mult, aroma roșiilor bine coapte transformă acest preparat într-o bază excelentă pentru multe mâncăruri.

Deși procesul necesită puțin timp, rezultatul merită efortul, iar borcanele pregătite pot fi păstrate luni întregi, scrie bzi.ro.

Rețeta simplă de bulion pentru acasă

Pentru o rețetă clasică de bulion este de nevoie de aproximativ 5 kilograme de roșii bine coapte, un praf de sare și, opțional, câteva frunze de țelină sau busuioc pentru aromă.

Unele persoane preferă să adauge puțin zahăr pentru a echilibra aciditatea roșiilor, însă acest pas nu este obligatoriu.

Primul pas este alegerea roșiilor potrivite. Cele mai bune sunt cele cărnoase, cu puține semințe, deoarece vor oferi un bulion mai gros și mai aromat. Roșiile trebuie spălate bine, iar apoi pot fi tăiate în bucăți mai mici pentru a fi mai ușor de procesat.

După această etapă, roșiile sunt trecute printr-o mașină de tocat sau printr-un storcător special pentru a separa coaja și semințele de pulpă, rezultatul final fiind un suc gros de roșii care va deveni baza pentru bulion. Unele persoane strecoară suplimentar compoziția pentru a obține o textură mai fină.

Bulion de casă – mod de preparare

După ce a fost obținut sucul de roșii, acesta se pune într-o oală mare și se fierbe la foc mediu. Pe măsură ce lichidul începe să fiarbă, se va forma o spumă la suprafață, care trebuie îndepărtată cu o lingură, etapă care ajută la obținerea unui bulion mai curat și mai concentrat.

Compoziția trebuie amestecată din când în când, pe parcursul fierberii, pentru a preveni lipirea de fundul vasului. Timpul de fierbere poate varia, de obicei între una și două ore, în funcție de cât de gros se dorește bulionul. Dar cu cât fierbe mai mult, cu atât lichidul se reduce și devine mai concentrat.

Spre final se adaugă un praf de sare, iar unele gospodine preferă să pună și frunze de țelină sau busuioc pentru un plus de aromă. Când consistența este potrivită, bulionul fierbinte se toarnă în sticle sau borcane sterilizate.

Borcanele sau recipientele în care se păstrează bulionul se închid bine cu capace și se pot acoperi cu pături pentru a se răci treptat. Acest proces ajută la sigilarea lor și la păstrarea bulionului pentru o perioadă mai lungă. După răcire, borcanele se depozitează într-un loc răcoros și întunecat, cum ar fi o cămară sau un beci.

