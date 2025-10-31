Războiul lui Vladimir Putin golește Ucraina de tineri. Aproape 100.000 de bărbați ucraineni cu vârste între 18 și 22 de ani au părăsit țara în ultimele două luni, după ce președintele Volodimir Zelenski a relaxat restricțiile de călătorie. Măsura, care avea ca scop să reducă presiunea asupra tinerilor și să încurajeze recrutarea voluntară, a generat însă un val de emigrare masiv și critici în Europa, în special în Germania.

Aproape 100.000 de bărbați ucraineni în vârstă de luptă au părăsit Ucraina în doar două luni, de la relaxarea regulilor privind plecarea tinerilor cu vârste între 18 și 22 de ani.

Potrivit datelor publicate de poliția de frontieră poloneză, 99.000 de ucraineni au traversat granița în direcția Poloniei, principala rută de ieșire din țară, de la sfârșitul lunii august, scrie The Telegraph.

Decizia președintelui Volodimir Zelenski de a le permite tinerilor sub 23 de ani să călătorească în străinătate face parte dintr-o reformă a sistemului de recrutare militară, care a redus vârsta de înrolare obligatorie de la 27 la 25 de ani.

Scopul era inițial unul cu dublu sens. Pe de o parte, să descurajeze familiile care își trimiteau copiii minori în străinătate pentru a evita recrutarea și pe de altă parte, să-i încurajeze pe tinerii plecați să se întoarcă și să se înroleze voluntar mai târziu.

Exod record prin Polonia și Germania

Înainte de relaxarea regulilor, între ianuarie și august, 45.300 de tineri ucraineni au intrat în Polonia. În următoarele două luni, numărul s-a dublat la 98.500, adică aproximativ 1.600 de persoane pe zi.

Situația a avut un efect vizibil și asupra Germaniei, unde autoritățile semnalează o creștere puternică a fluxului de migranți ucraineni.

Potrivit canalului BR24, numărul tinerilor ucraineni sosiți în Germania a crescut de la 19 pe săptămână, înainte de schimbarea legislației, la peste 1.000 la mijlocul lunii septembrie și chiar 1.800 pe săptămână în octombrie.

„Noile intrări fac parte din prima fază a creșterii migrației după intrarea în vigoare a noilor reglementări din vară”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne german.

Astfel, creșterea numărului de tineri ucraineni care pleacă spre vest a stârnit nemulțumiri la Berlin. Cancelarul Friedrich Merz se confruntă cu presiuni politice pentru a limita sprijinul acordat refugiaților ucraineni, în contextul tensiunilor tot mai mari legate de migrație.

Partidul de extremă dreapta AfD, aflat din nou pe primul loc în sondaje, cere suspendarea plăților sociale către refugiații ucraineni și o reducere a ajutorului militar oferit Kievului.

„Nu avem niciun interes ca tinerii ucraineni să-și petreacă timpul în Germania în loc să-și apere țara”, a declarat Jurgen Hardt, responsabil cu politica externă al CDU, pentru Politico.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, între 60.000 și 100.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul războiului. De cealaltă parte, Rusia continuă să înregistreze pierderi colosale în rândul soldaților săi, de până la 1.000 de oameni pe zi.