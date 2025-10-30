Starea de război în Ucraina prelungită până la începutul lunii februarie

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat legile adoptate de Rada Supremă privind prelungirea stării de război și a mobilizării — acestea au fost prelungite cu 90 de zile, până la 3 februarie 2026.

Rada Supremă a Ucrainei a votat, în 21 octombrie, pentru prelungirea stării de război cu 90 de zile. Proiectul de lege a fost susținut de 317 de deputați, în timp ce un singur parlamentar a votat împotrivă.

Măsura a fost luată de autoritățile de la Kiev în contextul agresiunii militare continue a Federației Ruse.

Aceasta este a 17-a prelungire consecutivă a stării de mobilizare și a legii marțiale de la începutul invaziei rusești în februarie 2022.

